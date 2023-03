W rewanżu to piłkarze PSG powinni być więc usposobieni nieco bardziej ofensywniej, bowiem to oni muszą odrabiać straty , a o tym, że będzie to trudne zadanie , świadczy nie tylko klasa piłkarza, ale i ponura dla francuskiego klubu statystyka .

Liga Mistrzów. Bayern Monachium walczy o ćwierćfinał z PSG