Bayer Leverkusen jest o jedno zwycięstwo od zapewnienia sobie mistrzostwa Niemiec. Bayern Monachium na sześć kolejek do końca traci do drużyny Xabiego Alonso aż szesnaście punktów, więc jasne jest, że po jedenastu sezonach panowania zejdzie z bundesligowego tronu. Ostatnie rozgrywki, w których Bawarczycy są "żywi" to Champions League. W ćwierćfinale mierzą się z liderującym w Premier League Arsenalem.

Reklama