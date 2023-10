Fatalne PSG, pech Lewandowskiego. Zobacz skróty środowych meczów Ligi Mistrzów w Interii

Za nami kolejnych osiem meczów Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że we wtorkowych padło aż 28 bramek. W środę było bardzo podobnie - kibice obejrzeli łącznie 27 goli. Zapraszamy do obejrzenia skrótów wszystkich spotkań. Nie był to polski dzień w UEFA Champions League - Robert Lewandowski zszedł w pierwszej połowie po ostrym faulu rywala, Łukasz Łakomy pozostał przez 90 minut na ławce rezerwowych Young Boys, a Maik Nawrocki nie znalazł się w kadrze Celticu, bo od końcówki sierpnia leczy uraz.