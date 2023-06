Fatalne obrazki w Stambule. Tysiące fanów zostawionych pod stadionem. "Hańba"

Skandaliczne sceny w Stambule. Tysiące fanów bez możliwości powrotu

Nic więc dziwnego, że ten historyczny triumf sprawił, iż tysiące fanów Manchesteru City nie chciało opuszczać stadionu Ataturka w Stambule . Kiedy jednak po zakończeniu celebracji, około godziny 1 w nocy, zdecydowali się w końcu opuścić obiekt, czekała na nich przykra niespodzianka. Jak informują brytyjscy dziennikarze, około 30 tysięcy fanów nie miał jak wrócić do centrum miasta, gdzie mieli swoje hotele.

Organizatorzy nie zapewnili im o tej godzinie busów powrotnych, które zabierały kibiców zaraz po meczu. To oznaczało dla niektórych perspektywę sześciogodzinnego spaceru i dotarcie do miejsca pobytu w godzinach porannych w niedzielę. Dziennikarz Alex Brotherton, który był razem z kibicami pod stadionem opisuje, że niektórzy mieli do pokonania nawet 30 kilometrów, a taksówkarze żądali za kurs ponad 100 euro.