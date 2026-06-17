Fatalne informacje ws. Lecha przed startem w Lidze Mistrzów. "W końcu ich uśpi"

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Lech Poznań zagra z AGF Aarhus, a Górnik Zabrze z tureckim Fenerbahce. Polskie drużyny wylosowały najgorzej, jak się da. - Ja bym nie dramatyzował - mówi nam Zbigniew Koźmiński. - Górnik faktycznie źle wylosował, ale Lech nie ma co płakać. Aarhus jest zdecydowanie na ich poziomie, a nawet słabszy. Zresztą, jak ktoś chce się dostać do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a tego wymagamy od Lecha, to nie można marudzić, że się trafiło na Aarhus. Wręcz przeciwnie. Po takim losowaniu powinien być optymizm.

"Śpiący trener" problemem Lecha Poznań

Zdaniem Koźmińskiego Lech ma w rywalizacji z Aarhus więcej atutów. - Piłkarsko jest mocny, a budżet ma dwukrotnie większy od Aarhus. Tu nie ma się co szykować na miękkie lądowanie w Lidze Europy, to trzeba wygrać i iść dalej. Jakbym miał się czegoś w Lechu przyczepić, to byłaby to osoba trenera Nielsa Frederiksena. Dla mnie to jest śpiący szkoleniowiec, który w końcu uśpi też zespół. Trener musi żyć, mieć w sobie jakąś ekspresję.

Nasz rozmówca w ogóle dziwi się, że Lech zatrzymał po sezonie Frederiksena. - Wiem, że w trakcie rozgrywek były pomysły, żeby go zmienić, ale drugi raz wygrał tytuł i nie wypadało. Nie wiem, czy to nie był błąd. Natomiast Frederiksen jest Duńczykiem, pierwszy rywal Lecha jest z Danii, więc szkoleniowiec dostał prezent. Jemu na pewno ładnie wylosowali. Gorzej, jak się nie uda. Rozważania o zmianie trenera mogą szybko wrócić. Może się okazać, że zdobywając tytuł, tylko odroczył wyrok - przekonuje Koźmiński.

Miejsce Górnika Zabrze w Lidze Konferencji

Tak, jak Lech według Koźmińskiego, tak Górnik tylko może. - Mógł być Sturm Graz, ale Austriacy zrobili postępy, więc tu dobrego wyboru dla Górnika nie było. Nuworysz musi się jednak pogodzić z tym, że finalnie trafi do Ligi Konferencji i tam będzie miał swoją szansę. Fenerbahce jest mocne, za mocne. Czasem różne cuda się w Turcji zdarzają, kluby robią szalone rzeczy, ale ten Górnik ma za mało atutów, żeby cokolwiek zdziałać.

Koźmiński, który w przeszłości był prezesem Górnika, mówi też, że w samym klubie też pewnie zdają sobie sprawę z tego, że trzeba będzie zapłacić frycowe. - Podolski dopiero to przejął. Zmiany się zaczęły, ale nie da się w krótkim czasie zrealizować wszystkich pomysłów. Górnik ma tradycje, piękną nazwę i historię, ale dopiero wraca na europejskie salony, dopiero się buduje - ocenia Koźmiński i trudno nie przyznać mu racji. Górnik w ostatnich dniach pochwalił się czterema transferami, za które zapłacił 2,8 miliona euro. Turcy potrafią jednak zapłacić pięć razy tyle za jednego zawodnika. Fenerbahce to gigant.

Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów Monika Wantoła INTERIA.TV

Lech Poznań - Górnik Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL

Lucas Podolski zobaczy mecz z Fenerbahce z loży właściciela klubu. Andrzej Iwańczuk East News





Liga Narodów. Kanada - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport