Real Madryt pokonał Celtic Glasgow 5-1 w ostatniej serii gier grupowych Ligi Mistrzów. "Królewscy" już wcześniej mieli zapewniony awans do fazy pucharowej, ale nie zamierzali stosować wobec szkockiej drużyny taryfy ulgowej i zaaplikowali im pięć bramek, w tym dwie z rzutów karnych.

Było to szczególne spotkanie dla trenera "Królewskich" Carlo Ancelottiego, który tym samym triumfował po raz 103. w Lidze Mistrzów, bijąc tym samym rekord tych rozgrywek. Dotychczas dzierżył go wspólnie z legendarnym sir Alexem Fergusonem, a teraz jest samodzielnie na czele. I na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa!

Co ciekawe, nie był to jedyny rekord w tym meczu. Kolejny poprawił Luka Modrić, zdobywca pierwszej bramki w tym spotkaniu. Chorwat wykorzystał rzut karny i jak się okazało, został najstarszym egzekutorem "jedenastki" w tych rozgrywkach. Gwiazdor Realu Madryt liczy sobie 37 lat i 54 dni i przebił Buraka Yilmaza. Turek, strzelając gola z karnego w Lidze Mistrzów, liczył sobie 36 lat i 244 dni. Było to w marcu tego roku w starcie Lille z Chelsea.

