Europa oszalała na punkcie Kiwiora. To mówi wszystko, słowa trenera już się niosą

Jakub Kiwior chyba przeżywa obecnie najlepsze chwile w Arsenalu , odkąd kilka lat temu zdecydował się on na transfer do londyńskiej drużyny . Polak skorzystał na nieszczęściu Gabriela Magalhaesa i w wielkim stylu zameldował się w pierwszym składzie zespołu. Kadrowicz Michała Probierza nie popełnia większych błędów, ponadto pokazał się z dobrej strony w wygranym spotkaniu z Realem Madryt .

Wtorkowy występ 25-latka nie uszedł uwadze brytyjskich dziennikarzy. Ci już pozytywnie zaczęli pisać na temat obrońcy tuż po ostatnim gwizdku. "To było wielkie wydarzenie w jego karierze w Arsenalu, choć początkowo widać było nerwy Polaka" - pisał między innymi "The Telegraph". "Elektryczny początek z kilkoma błędami, które zdradziły jego nerwy. Potem zaczął czuć grę i zasługuje na duże uznanie za to, że się poprawił" - dodawał "The Guardian".