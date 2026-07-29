Epokowa kompromitacja w Poznaniu. Nikt nie zrobił tego, co "udało się" Lechowi

Lech Poznań nie miał szczęścia w losowaniu rywala w rundzie drugiej eliminacji do Ligi Mistrzów, to od początku wydawało się jasne. Po pierwszym meczu - w Danii śmiało można było jednak pomyśleć, że sprawa awansu do rundy trzeciej jest już wyjaśniona. W końcu "Kolejorz" wygrał na wyjeździe 4:1.

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Spektakularna trzybramkowa zaliczka wydawała się absolutnie bezpieczna w kontekście awansu. Rywale mimo gigantycznej straty nie mieli zamiaru rzucać broni. Było wręcz przeciwnie. Śmiało można na pisać, że w Poznaniu to oni dali lekcję gry w piłkę nożną gospodarzom.

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W regulaminowym czasie gry Aarhus wygrało 3:0. Ten wynik przy obecnych przepisach dał gościom dogrywkę. W tej Lech wyszedł na prowadzenie, ale ostatecznie go nie utrzymał. Mistrzowie Danii wygrali 4:1 i doprowadzili do serii rzutów karnych. W tych wyraźnie bardziej spięci byli piłkarze Lecha.

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Goście zachowali spokój i wygrali 4:3. Taki wynik sprawił, że Lech odpada z walki o Ligę Mistrzów. To absolutnie historyczna kompromitacja, co zauważył znany statystyk - Wojciech Frączek w swoich mediach społecznościowych. Żadnemu polskiemu klubowi nie "udało się" to, czego dokonał Lech.

"Jeszcze nigdy polski klub wygrywając na wyjeździe w europejskich pucharach pierwszy mecz różnicą 3 lub więcej bramek (19 takich przypadków) nie odpadł z rozgrywek" - napisał na portalu X.com Frączek. Lechowi pozostała już tylko walka na niższych europejskich frontach, gdzie nie czekają Real Madryt czy FC Barcelona.

Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów Monika Wantoła INTERIA.TV





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