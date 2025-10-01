Starcia Barcelony z PSG od lat stanowią swoiste creme de la creme rozgrywek Ligi Mistrzów. W Katalonii wciąż mają w pamięci dwumecz 1/4 finału z sezonu 2023/24. W Paryżu "Duma Katalonii" wygrała 3:2 i miała handicap przed rewanżem na swoim terenie. Drugi mecz również rozpoczęli świetnie, prowadząc już od 12. minuty po trafieniu Raphinhi. Wszystko załamało się po czerwonej kartce Ronalda Arajuo, w wyniku której ze względów taktycznych z boiska ściągnięty został Lamine Yamal. Osłabiona Barcelona nie wytrzymała tempa, przegrała aż 1:4 i pożegnała się z Champions League.

Paryżanie w wyjątkowy sposób zemścili się za upokorzenie sprzed lat. 8 marca 2017 roku na zawsze pozostanie w pamięci sympatyków PSG jako jedno z największych upokorzeń w historii klubu. Legendarny "tercet MSN" dokonał historycznego wyczynu, na powtórkę którego będziemy musieli czekać jeszcze bardzo długo.

PSG było o włos od wyeliminowania Barcelony. Zmarnowanie takiej przewagi niezwykle rzadko się zdarza

Pierwsza potyczka obu drużyn w ramach 1/8 finału zakończyła się deklasacją. I to na oczach sędziującego to spotkanie Szymona Marciniaka. PSG na swoim obiekcie nie pozostawił Barcelonie żadnych złudzeń wygrywając aż 4:0. Dubletem w tym spotkaniu popisał się wieloletni zawodnik Realu Madryt Angel Di Maria, a po jednym trafieniu zanotowali również Julian Draxler oraz Edinson Cavani.

Scenariusz na rewanż mógł być tylko jeden - natychmiastowy, zmasowany szturm Barcelony. Przez pierwszą godzinę gry wszystko wskazywało na to, że losy dwumeczu wciąż pozostają otwarte. Hiszpanie wyszli na prowadzenie 3:0 po golach Luisa Suareza, Leo Messiego z rzutu karnego, a także samobójczym trafieniu Layvina Kurzawy.

Plany miejscowych pokrzyżowało trafienie Cavaniego. W tamtym momencie PSG co prawda przegrywało na Camp Nou 1:3, lecz w dwumeczu prowadzili 5:3. Na domiar złego dla Barcelony, PSG strzeliło jedną z bramek na wyjeździe. Oznaczało to, że Hiszpanie do wywalczenia sobie awansu potrzebowali aż trzech goli. O dogrywce nie mogło być już mowy, wówczas UEFA cały czas utrzymywała przepis uznający prymat goli strzelonych na wyjeździe.

Naprawdę niewiele brakowało, by Cavani tuż po strzeleniu bramki skompletował dublet, co ostatecznie pogrążyłoby Barcelonę. Urugwajczyk w sytuacji sam na sam jednak zawiódł, a Marc-Andre ter Stegen przedłużył nadzieję Katalończyków.

"Niemożliwe nie istnieje"

Czas leciał nieubłaganie, a w 88. minucie już tylko najwięksi szaleńcy mogli przypuszczać, że w tym dwumeczu wydarzy się cokolwiek przełomowego. Zaskakujący strzał z rzutu wolnego Neymara wielu potraktowało jedynie jako gol honorowy, zmniejszający rozmiary porażki. Sytuacja zmieniła się diametralnie już minutę później, gdy w polu karnym powalony został Suarez. Neymar wziął odpowiedzialność na swoje barki i doprowadził do wyniku 5:1. A to oznaczało, że Barcelonie do awansu brakuje już tylko jednego gola.

Wbrew jakimkolwiek zasadom logiki, Barcelona finalnie dopięła swego. W piątej minucie doliczonego czasu gry po kolejnej nieudanej próbie dośrodkowania do piłki dopadł Neymar. Brazylijczyk z łatwością ograł przeciwnika i posłał miękką wrzutkę w pole karne PSG. Sergi Roberto pozostał kompletnie bez opieki Paryżan, w tym również i wprowadzonego chwilę wcześniej na boisko Grzegorza Krychowiaka, i intuicyjnym uderzeniem dokonał cudu.

Camp Nou oszalało, komentatorzy oszaleli, a trener PSG Unai Emery sprawiał wrażenie człowieka będącego na granicy załamania. PSG w kompromitujący sposób odpadło z Ligi Mistrzów, trwoniąc tak ogromną przewagę, marnując przy okazji szereg znakomitych okazji do zamknięcia dwumeczu.

Sporo cierpkich słów na swój temat po tym spektaklu usłyszał Krychowiak. Reprezentant Polski w doliczonym czasie gry zmienił Thomasa Meuniera, a jego zadanie wydawało się banalnie proste - utrzymywać futbolówkę jak najdalej od własnego pola karnego. Trudno w golu Roberto upatrywać bezpośredniej winy Polaka, lecz niefortunny zbieg okoliczności zrobił swoje.

Jak pokazały kolejne miesiące, był to ostatni oficjalny mecz Krychowiaka w barwach PSG. W międzyczasie przydarzyły mu się drobne urazy, lecz wtedy, gdy mógł grać, to już na murawie się nie pojawiał. Taka decyzja rzecz jasna nie była bezpośrednio pokłosiem zdarzeń z Camp Nou. Od dłuższego czasu transfer Krychowiaka traktowano jako pomyłkę, a samego Polaka jako zbyt słabego na drużynę z tak ogromnym potencjałem.

Jaki użytek z tej widowiskowej remontady zrobiła Barcelona w dalszej części sezonu Ligi Mistrzów? Mianowicie, żaden. W kolejnej rundzie los sprawił im Juventus, lecz tym razem historia się nie powtórzyła. Katalończycy w Turynie przegrali 0:3, lecz na swoim obiekcie zaledwie bezbramkowo zremisowali, co zakończyło tamtą kampanię.

Hajto typuje. Jak polskie drużyny wypadną w pierwszej kolejce Ligi Konferencji? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Porażka 1:6 z FC Barceloną była ostatnim występem Grzegorza Krychowiaka w koszulce PSG EXPA/ Pressesports/ Stephane Mantey Newspix.pl

Leo Messi i Neymar w barwach PSG FRANCK FIFE / AFP AFP

Grzegorz Krychowiak Andrzej Iwanczuki/REPORTER East News