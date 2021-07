Flora pokonała Hibernians 3-0 w rewanżowym spotkaniu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu również lepsi okazali się Estończycy. Wygrali 2-0. Pewnie więc awansowali.



W II rundzie zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Bodoe/Glimt i Legią Warszawa. Na tę chwilę bliżej tego starcia jest mistrz Polski, który zwyciężył na wyjeździe 3-2. Jutro o 20, przy Łazienkowskiej, zostanie rozegrane decydujące spotkanie.





Legia - Flora. Podróż sentymentalna

Gdyby doszło do starcia Legii z Florą, dla kilku piłkarzy z Estonii byłby to powrót na polskie boiska. We Florze gra bowiem aż czterech piłkarzy znanych z boisk Ekstraklasy.



Podstawowymi zawodnikami są: Siergiej Zenjow, który grał w Cracovii, była gwiazda Legii, Miedzi Legnica i Widzewa Łódź - Henrik Ojamaa oraz Konstantin Vassiljev, który występował w Jagiellonii Białystok i Piaście Gliwice. W kadrze zespołu znajduje się także Ken Kallaste, były piłkarz Górnika Zabrze, Korony Kielce i GKS-u Tychy.



