Początkowo spotkanie miał poprowadzić rumuński arbiter Istvan Kovacs, jednak z niewiadomych przyczyn nastąpiła zmiana obsady sędziowskiej.



Sędzia wtorkowego spotkania Legii Warszawa to doświadczony arbiter, który znajduje się w grupie UEFA Elite. To właśnie do tego grona trafiają najlepsi arbitrzy z Europy, którzy prowadzą najbardziej prestiżowe mecze.

Bastien znany jest przede wszystkim z francuskich boisk

Benoit Bastien ma 38 lat i regularnie prowadzi spotkania francuskiej Ligue 1. Na swoim koncie ma już niespełna 200 występów w tej klasie rozgrywkowej. Mimo bycia członkiem grupy Elite, Bastien nie prowadził jeszcze spotkań o najwyższe stawki. Na swoim koncie ma osiem meczów Ligi Mistrzów i 14 Ligi Europy. Dodatkowo poprowadził kilka starć kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy i świata.

Benoit Bastien w tym sezonie nie prowadził jeszcze żadnego oficjalnego meczu, a zatem wtorkowe starcie Legii Warszawa z Dinamem Zagrzeb będzie jego pierwszym w tym sezonie. Asystować mu będą rodacy Hicham Zakrani i Aurelien Berthomieu. Rolę sędziego technicznego będzie pełnić Jeremie Pignard.

Legia Warszawa - Dinamo Zagrzeb. Polskiej ekipie przypadł mniej doświadczony sędzia

Co ciekawe, wszystkie pozostałe spotkania eliminacji Ligi Mistrzów, poprowadzą sędziowie z grupy Elite. Na boiskach zobaczymy arbitrów, którzy prowadzili mecze na minionym Euro 2020: Clement Turpin, Daniele Orsato, Cuneyt Cakır, Istvan Kovacs, Orel Grinfeld czy Anthony Taylor. Trzeba przyznać, że spośród wszystkich sędziów, Legii przytrafił się najmniej doświadczony, jednak pamiętajmy, że w grupie Elite nikt nie znajduje się z przypadku i o poziom sędziowania powinniśmy być spokojni.