Szymonowi Marciniakowi na liniach pomagać będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a rolę sędziego technicznego będzie pełnić Tomasz Musiał. Przed monitorami VAR zasiądą Paweł Gil i Tomasz Kwiatkowski. Będzie to jego drugi międzynarodowy mecz w tym sezonie. Dwa tygodnie temu poprowadził on spotkanie Malmö FF i Rangers F.C w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Obserwatorem pracy sędziów będzie Stéphane Lannoy z Francji.

Zarówno austriacka drużyna, jak i duńska, zaczynają walkę o Ligę Mistrzów od czwartej rundy. Stawką dwumeczu jest awans do fazy grupowej najlepszych rozgrywek w Europie, a co za tym idzie wielkie pieniądze. Spotkanie zapowiada się zatem ciekawie. Poza polskim wątkiem sędziów w tym spotkaniu, w drużynie Red Bulla Salzburg gra Kamil Piątkowski, który ma realną szansę na występ we wtorkowym meczu.

