FC Basel awansowało do trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżu wicemistrzowie Szwajcarii pokonali holenderskie PSV Eindhoven 2-1 i choć w dwumeczu był remis 4-4, to awansowali dzięki większej liczbie zdobytych bramek na wyjeździe.

W innej ciekawej parze, Olympiakos Pireus wyeliminował Viktorię Pilzno - po bezbramkowym remisie w Pilźnie, Olympiakos we wtorek wygrał u siebie 4-0 (0-0).

Miejsce w trzeciej rundzie kwalifikacji zapewnili sobie również: cypryjski APOEL Nikozja (wygrał u siebie z czarnogórską Sutjeską 3-0, a w dwumeczu 4-0), szkocki Celtic Glasgow (pokonał na wyjeździe estońskie Nomme Kalju 2-0, a w dwumeczu 7-0), rumuński Kluż (zremisował na wyjeździe z izraelskim Maccabi Tel Awiw 2-2 i w dwumeczu triumfował 3-2), chorwackie Dinamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie (pokonało u siebie gruzińskie Saburtalo Tbilisi 3-0 i w dwumeczu 5-0) - Polak zszedł na kwadrans przed końcem, kiedy był jeszcze bezbramkowy remis - oraz węgierski Ferencvaros (zremisował na wyjeździe z maltańską Valettą i zwyciężył w dwumeczu 4-2).

W środę odbędą się pozostałe rewanżowe spotkania drugiej rundy kwalifikacji.

Zdjęcie Ricky van Wolfswinkel uderza na bramkę PSV / Getty Images