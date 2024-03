El Clasico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Kibice Barcelony zabrali głos

FC Barcelona wraca do 1/4 finału po trzech sezonach przerwy. W kampanii 2019/20 - przerwanej wybuchem pandemii - europejska federacja zorganizowała format final eight, więc starcia ćwierćfinałowe i półfinałowe nie były dwumeczami. "Duma Katalonii" trafiła na Bayern i boleśnie przegrała 2:8. Teraz wszyscy z obozu "Blaugrany" liczą na odwrócenie złej karty w Champions League. Wiatru w żagle dodało wyeliminowanie SSC Napoli.

Fani Barcelony głosują. Chcą w ćwierćfinale Dortmund lub Real Madryt

Barcelona i Real Madryt grają w każdym sezonie rzecz jasna dwa mecze ligowe, a do tego co jakiś czas spotykają się w Copa del Rey i Superpucharze Hiszpanii. Dochodzą do tego letnie sparingi - odbywały się w USA w 2017, 2022 i 2023 roku i prawdopodobnie podobnie będzie za kilka miesięcy. Obie drużyny nie mogą jednak w ostatnich latach trafić na siebie w Lidze Mistrzów. Ostatni raz rywalizowały aż 13 lat temu (w półfinałach, "Blaugrana" wygrała tamten dwumecz 3:1, a w finale pokonała Manchester United).