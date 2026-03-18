Ekipa Polaka doszczętnie zdemolowana. Padło 12 bramek. To była egzekucja

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Bayern Monachium pokonał 4:1 Atalantę Bergamo w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Losy awansu zostały rozstrzygnięte w zasadzie już w pierwszej konfrontacji. Mistrzowie Niemiec przywieźli z Włoch pięciobramkową zaliczkę. Ale dziś zamiast taryfy ulgowej ponownie zafundowali gościom "ścieżkę zdrowia". Nicola Zalewski kolejny pogrom swojego zespołu tym razem obserwował z ławki rezerwowych.

Harry Kane i piłkarze Bayernu celebrują bramkę w meczu Ligi Mistrzów, widoczne nazwiska i numery na koszulkach.
Harry Kane (nr 9) odbiera gratulacje po kolejnej bramce w Champions League ANNA SZILAGYIEPA

Sytuacja przed rewanżem była iście niecodzienna. Bayern mógł doznać na swoim obiekcie blamażu, a i tak awansowałby do ćwierćfinału. 0:4? Żaden kłopot.

To efekt pogromu, jaki Bawarczycy zafundowali ekipie z Bergamo w ubiegłym tygodniu. W gościnie wygrali 6:1, odzierając rywali ze złudzeń w zasadzie już po 90 minutach. Ekipa z Serie A do Monachium poleciała przede wszystkim po odzyskanie honoru.

W pierwszym starciu obu ekip nie wziął udziału Harry Kane. Teraz bombardier powrócił do wyjściowej jedenastki "Die Roten". Głodny gry - co skazanym na zagładę przeciwnikom nie wróżyło niczego dobrego.

Kapitan reprezentacji Anglii po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców w 25. minucie. Skutecznie wyegzekwował wówczas rzut karny, tyle że na raty. Pierwsza próba okazała się fatalna, ale nieprzepisowo zachował się w tej sytuacji golkiper Atalanty - zarządzono zatem powtórkę. Po drugim strzale piłka była już w siatce.

Odpowiedź gości? Trudno było zauważyć w ich poczynaniach choćby cień ochoty do gry. W ofensywie nie istnieli. W grze destrukcyjnej nie wychodzili poza poprawność. Jak się miało okazać - do czasu.

Do przerwy rezultat nie uległ zmianie, ale wynikało to głównie z faktu, że gospodarze ani przez moment nie wrzucili w tej części gry piątego biegu.

    Po zmianie stron Bayern nie ograniczył się jednak tylko do kontrolowania gry. Wystarczyło przyspieszenie gry i w kwadrans zrobiło się 4:0.

    Najpierw prowadzenie podwyższył Kane, który po niezgrabnym dryblingu na linii pola karnego ostatecznie huknął w "okienko". Potem składaną akcję całego zespołu wykończył idealnie Lennart Karl. A kropkę nad "i" postawił Luis Diaz, w sytuacji sam na sam swobodnie lobując Marca Sportiello.

    Honorową bramkę dla Atalanty zdobył wprowadzony z ławki rezerwowych Lazar Samardżić.

    Nicola Zalewski przed tygodniem znalazł się w podstawowym składzie włoskiej drużyny. Został ściągnięty z murawy w 55. minucie. Tym razem całe spotkanie obejrzał zza linii bocznej.

    Italia nie ma już przedstawiciela w bieżącej edycji Champions League. Strefą nie do przebrnięcia okazała się 1/8 finału.

      Statystyki meczu

      Bayern Monachium
      4 - 1
      Atalanta
      Posiadanie piłki
      66%
      34%
      Strzały
      25
      14
      Strzały celne
      8
      8
      Strzały niecelne
      9
      5
      Strzały zablokowane
      8
      1
      Ataki
      135
      46
      piłkarz w czerwono-białym stroju Bayernu Monachium walczy o piłkę z dwoma zawodnikami drużyny w niebiesko-czarnych strojach, dynamiczna akcja na murawie podczas meczu
      Defensorzy Atalanty próbowali zneutralizować atuty Harry'ego Kane'a, ale z dosyć mizernym efektem Alexandra BeierAFP
      piłkarz Bayernu Monachium w czerwonym stroju biegnie po murawie z uniesioną ręką, gestykulując po zdobyciu bramki; w tle zawodnicy drużyny przeciwnej oraz tłum kibiców na trybunach
      Ostatni cios zadał Luis Diaz, kończąc pucharowy koszmar ekipy z Bergamo Alexandra BeierAFP
      Tłum ludzi idący w kierunku jasno oświetlonego, czerwonego stadionu Allianz Arena nocą.
      W środowy wieczór na monachijskiej Allianz Arenie doszło do egzekucji Tom WellerDPA
