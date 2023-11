Ekipa Polaka chciała zaskoczyć... a wyszło to. Duży zawód w Lidze Mistrzów

Przed piątą kolejką bieżącej rywalizacji w Lidze Mistrzów zarówno Real Sociedad, jak i Red Bull Salzburg, miały jasno określone cele. Zespół z San Sebastian był już co prawda pewien awansu do fazy pucharowej Champions League, ale wciąż walczył o pierwsze miejsce w grupie D z Interem Mediolan. Klub z Austrii tymczasem nie mógł już marzyć o przejściu do 1/8 finału, ale chciał być pewien udziału w rozgrywkach Ligi Europy.