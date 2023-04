Manchester City nie dał szans Bayernowi Monachium w dwumeczu o półfinał Ligi Mistrzów, wygrywając ostatecznie łącznie 4:1. Mecz w Monachium miał specyficzny przebieg, a przedstawiciele "Bawarczyków" w wypowiedziach po jego zakończeniu skupili się głównie na pracy sędziego. Szczególnie pieklił się Thomas Tuchel, który skrytykował Clementa Turpina nawet za... rzut karny podyktowany dla jego zespołu. - Dałbym mu notę "6" - stwierdził, nawiązując do systemu ocen znanego z niemieckiej prasy, gdzie "6" to najgorsza możliwa ocena.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium przed meczem chciał wprawić City w zakłopotanie

Bayern próbował jednak wszelakich sposób, żeby wpłynąć na swoich rywali i poszukać swojej szansy na nawiązanie walki. Nieco ponad godzinę przed spotkaniem na twitterowym koncie monachijskiego klubu pojawiło się wideo z szatni gospodarzy. Prezentowało ono przygotowane trykoty dla piłkarzy, a szczególną uwagę mogła zwrócić szafka Thomasa Mullera, gdzie zawieszona była opaska kapitańska i proporczyk przygotowany do tradycyjnej wymiany . To sugerowało mocno, że 33-latek pojawi się w wyjściowym składzie.

Thomas Muller również narzeka na sędziego

Niemieckie media były mocno zaskoczone zagrywką Bayernu z Mullerem. Było to tym bardziej zastanawiające, że chwilę wcześniej konto Monachijczyków opublikowało skład swojego zespołu i nie widniało w nim nazwisko Mullera. "Bild" nazwał to "zagadkami szatni", a dziennikarze zastanawiali się, czy to była próba oszukania Pepa Guardioli przez Thomasa Tuchela. Jeśli tak, no to daleko było jej do skuteczności.