Dziś bardzo ważny mecz dla Lewandowskiego! Co zrobi rywal?

Dla Lewandowskiego rywalizacja z Lidze Mistrzów już się zakończyła. Jego Bayern Monachium w ćwierćfinale okazał się słabszy od Villarrealu i to Hiszpanie zagrali w Liverpoolem w półfinale. We wtorek Villarreal dzielnie walczył o sprawienie sensacji, ale ostatecznie to Anglicy awansowali do finału.

Dziś Liverpool pozna rywala. Dla Lewandowskiego mniejsze znaczenie ma, kto wygra w straciu Real Madryt - Manchester City, ale powinno interesować go, który zawodnik będzie strzelał bramki. Dla osiągnięć Polaka najgorszym rozwiązaniem byłby snajperski popis Karima Benzemy.

Francuz już w pierwszym meczu półfinałowym odebrał Polakowi nadzieję na zdobycie w tym sezonie korony króla strzelców Ligi Mistrzów. Co prawda Lewandowski z 13 trafieniami miał jedną bramkę przewagi nad Benzemą, ale najpierw Francuz strzelił City gola po sprytnym uderzeniu, a następnie wykorzystał rzut karny i dzięki 14 brakom zrzucił Polaka ze szczytu klasyfikacji strzelców. Tym samym napastnik Realu Madryt może być już niemal pewny zdobycia korony, ponieważ z czołówki klasyfikacji w grze jest jeszcze tylko Mohamed Salah, ale zawodnik Liverpoolu na koncie ma osiem goli.

Lewandowski z Benzemą rywalizują jednak także w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów. Na razie lepszy jest Polak, który na koncie ma 86 goli, ale Francuz depcze mu po pietach z 85 trafieniami. Dorobek Lewandowskiego daje mu trzecie miejsce w tym zestawieniu, ale Benzema chciałby zrzucić go z podium. Spokojnie mogą za to spać: lider klasyfikacji Cristiano Ronaldo (140 bramek) i wicelider Lionel Messi (125).

Rywalizacja między Lewandowskim i Benzemą ma także jeszcze szerszy kontekst, bo obaj zawodnicy zapewne będą brani pod uwagę w walce o Złotą Piłkę. Na razie Benzema ma na koncie mistrzostwo Hiszpanii i niemal pewny tytuł króla strzelców La Liga, a Lewandowski mistrzostwo Niemiec i niemal pewny tytuł króla strzelców Bundesligi. W tej sytuacji ważnym argumentem mogą być właśnie osiągnięcia w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów. Real - Manchester City, transmisja

Mecz Real - Manchester City w środę o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport Premium i na Polsat Box Go.

Kiedy finał Ligi Mistrzów?

Finał Ligi Mistrzów - z udziałem Liverpoolu oraz Realu Madryt lub Manchesteru City - w sobotę 28 maja o godz. 21 na Stade de France.

