Dziennikarka powiedziała do Casha: Kocham cię. Potem wszystko wyszło na jaw

Pod wodzą Unaia Emery'ego Aston Villa stała się jednym z najlepszych klubów Premier League . W tym sezonie szczególnie w Lidze Mistrzów zespołowi Matty'ego Casha idzie fantastycznie. Dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie trafił na niezwykle silne Paris Saint-Germain . Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema drużynami odbyło się w środę 9 kwietnia w Paryżu. Ku zaskoczeniu kibiców, to goście wyszli na prowadzenie po bramce Morgana Rogersa, jednak rozdrażnione PSG szybko przejęło inicjatywę.

Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 3:1. Wspomniany Cash pojawił się w podstawowej jedenastce, jednak opuścił boisko tuż po pierwszej połowie. Nie był to udany występ naszego kadrowicza, co odnotowały angielskie media. "Miał bardzo trudny wieczór w meczu z elektryzującym Kwaracchelią, ale w przerwie Unai Emery zastąpił go Axelem Disasim", "Cash miał niewdzięczne zadanie utrzymania Kwaraccheli w ryzach, zanim Doue zmienił skrzydło w połowie pierwszej części meczu. Prawy obrońca balansował na granicy dyscypliny od 17. minuty po otrzymaniu żółtej kartki za faul na Kwaraccheli, więc został zdjęty z boiska w przerwie" - pisano.