Dzieci oszalały na widok Messiego w Lidze Mistrzów! Kamery to uchwyciły

Oprac.: Michał Białoński Liga Mistrzów

Przyjazd PSG na czele z Lionem Messim na mecz Ligi Mistrzów do Izraela był wielkim wydarzeniem w tym kraju. Do pięknych chwil doszło już przed spotkaniem na stadionie Sammy’ego Ofera w Hajfie i to z udziałem dzieci!

Zdjęcie Dzieci (z prawej) i dorośli - niemal każdy chciał przytulić Lionela Messiego podczas meczu Maccabi Hajfa - PSG / AFP/INTERIA.PL