W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG pokonało Real Madryt 1-0. W doliczonym czasie zwycięską bramkę zdobył Kylian Mbappe.

W przerwie meczu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Hiszpańskie stacje radiowe poinformowały, że w przerwie meczu dyrektor sportowy PSG Leonardo i prezydent klubu Nasser Al-Khelaifi mieli opuścić trybuny i zejść do szatni. W jakim celu?



Mieli oni wywierać presję na Daniele Orsato, który sędziował ten mecz. Sytuacja jest kontrowersyjna, ale nie do końca potwierdzona. Co ciekawe, w drugiej połowie, arbiter podyktował rzut karny dla PSG. "Jedenastki" nie wykorzystał jednak Lionel Messi.

