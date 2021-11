Kontuzja Sergino Desta zmusiła tymczasowego trenera Barcelony Sergiego Barjuana do dokonania korekty w składzie w ostatniej chwili. W podstawowej jedenastce pojawił się nastoletni wychowanek Nico Gonzalez. I to właśnie młody pomocnik z rezerw klubu miał najlepszą okazję na gola w pierwszej części gry w Kijowie. Po jego strzale głową w 42. min piłka leciała do bramki Dynama, ale wybił ją zabłąkany napastnik Barcelony Memphis Depay. Dziennik "Marca" skomentował to dobitnie: w ataku piłkarze z Katalonii są tak nieporadni, że przeszkadzają jeden drugiemu.

Dynamo - Barcelona 0-1. Kędziora nie faulował Fatiego

Barcelona chciała kontrolować mecz, ale Dynamo z Tomaszem Kędziorą w podstawowym składzie bardzo groźnie kontrowało. Gospodarze mieli okazje na bramki, raz Marc-Andre ter Stegen wybił instynktownie piłkę nogą. Dla zespołu z Kijowa to też był mecz o wszystko. Gospodarze potrzebowali zwycięstwa i pierwszej bramki w rozgrywkach. Do przerwy się to nie udało.

Reklama

Kluczowa była 63. minuta gry. Sędzia podyktował rzut karny dla Barcelony uznając, że Kędziora faulował Ansu Fatiego. Koledzy zwijającego się z bólu Hiszpana zaczęli mu nawet gratulować. Potem jednak arbiter dostał podpowiedź z VAR, a po obejrzeniu sytuacji na wideo anulował jedenastkę i podyktował rzut wolny dla Dynama.



Chwilę po tym na boisku pojawił się Ousmane Dembele, który zagrał pierwszy raz po kontuzji, którą odniósł na Euro 2020. Wystawienie Francuza było aktem desperacji trenera Barcy, który robił co mógł, by drużyna wygrała ten mecz. Każdy inny wynik skazywał Katalończyków na niepewność.

Dynamo - Barcelona 0-1. Fati gubi Kędziorę

Wreszcie w 70. min Barcelona prowadziła. Sergio Minguez chciał podać do Dembele, ale obrońca przeciął lot piłki. Trafiła do Fatiego, który strzelił mocno prawą nogą. Kędziora zgubił nastolatka i Dynamo Kijów straciło raczej szanse na awans. Po czterech meczach ma punkt. To był gol dający Katalończykom nadzieję na drugie miejsce w grupie i awans do 1/8 finału. Muszą jednak wygrać z Benficą na Camp Nou.

Wyniki, tabele i terminarz Ligi Mistrzów znajdziesz tutaj

Dynamo miało co najmniej dwie znakomite okazje na wyrównanie, ale raz świetnie bronił Ter Stegen, drugim razem zawiódł strzelec. Katalończycy wygrali pierwszy raz po trzech kolejnych meczach bez zwycięstwa w lidze hiszpańskiej.



Liga Mistrzów

2021-11-02 21:00 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Ovidiu Hațegan STATYSTYKI Dynamo Kijów FC Barcelona 0 1 Posiadanie piłki 34,5% 65,5% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 3 5 Rzuty rożne 1 7 Faule 11 15 Spalone 5 1

0 1 Dynamo Kijów FC Barcelona ter Stegen Mingueza García Lenglet Alba González de Jong Busquets Gavi Depay Fati Bushchan Kędziora Zabarnyi Syrota Karavaev Sydorchuk Tsygankov de Pena Shaparenko Buyalskyi Harmash SKŁADY Dynamo Kijów FC Barcelona Heorhii Bushchan Marc-André ter Stegen 77′ 77′ Tomasz Karol Kędziora Óscar Mingueza García Illia Zabarnyi 20′ 20′ Eric García Martret Oleksandr Syrota 50′ 50′ 79′ 79′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Ołeksandr Karawajew Jordi Alba Serhiej Sydorczuk Nicolás González Iglesias Wiktor Cygankow Frenkie de Jong 77′ 77′ Carlos María de Pena Bonino Sergio Busquets 81′ 81′ Mykola Shaparenko 46′ 46′ 65′ 65′ Pablo Martín Páez Gavira 45′ 45′ 81′ 81′ Vitalii Buyalskyi Memphis Depay 41′ 41′ 71′ 71′ Denis Harmasz 70′ 70′ 87′ 87′ Anssumane Fati REZERWOWI Denis Bojko Norberto Murara Neto Mykyta Burda Ignacio Peña Sotorres Artem Szabanow 79′ 79′ Ronald Federico Araújo da Silva 77′ 77′ Oleksandr Tymchyk 87′ 87′ Alejandro Baldé Martínez Oleksandr Andrievskyi Sergino Gianni Dest 81′ 81′ Bohdan Lednev Samuel Umtiti 81′ 81′ Volodymyr Shepelev Philippe Coutinho 77′ 77′ Benjamin Verbič Ricard Puig Martí Denys Antyukh Álvaro Sanz Catalán 71′ 71′ Vitor Hugo Naum dos Santos Luuk de Jong Eric Kleybel Ramírez Matheus 65′ 65′ Ousmane Dembélé Ilya Shkurin Yusuf Demir