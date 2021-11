Temperatura 7 stopni Celsjusza w Kijowie to drobna niedogodność, z którą będą musieli się zmierzyć gracze Barcelony. Zespół Sergiego Barjuana chce przełamać serię trzech meczów bez zwycięstwa. Dziś wygrać musi, by wciąż marzyć o awansie do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna Tomasza Kędziory też ma swoje plany i ambicje.

Dynamo - Barcelona. Nie ma czasu czekać na Xaviego

W pięciu ostatnich meczach ligowych Dynamo straciło dwa punkty remisując na szczycie z Szachtarem. Jest liderem ligi ukraińskiej z trzema punktami przewagi nad zespołem Roberto de Zerbiego. Na Camp Nou przegrało 0-1 po golu Gerarda Pique. Stoper Barcelony nie zagra dziś z powodu kontuzji.

Barcelona przeżywa okres wstrząsów. W trzech ostatnich meczach ligowych: z Realem Madryt (1-2), Rayo Vallecano (0-1) i Alaves (1-1), zdobyła zaledwie punkt. Po porażce z Rayo posadę stracił Ronald Koeman. Sergi to trener tymczasowy. Klub z Katalonii czeka na przyjazd prowadzącego katarski Al-Sadd Xaviego Hernandeza. Czeka, ale właściwie czekać nie może. W Lidze Mistrzów jest przyparty do muru, tylko zwycięstwo z Dynamem da mu odrobinę komfortu.

Nadziej na to, że zatrudniony latem weteran Sergio Aguero pomoże rozwiązać problemy w ataku, trwała krótko. Argentyńczyk leczył uraz łydki, by wrócić do gry na zaledwie 165 minut. W Lidze Mistrzów biegał po boisku kwadrans w pierwszym meczu z Dynamem na Camp Nou. Zaraz potem zdobył honorowego gola w El Clasico. Z Rayo wystąpił wreszcie w podstawowej jedenastce, ale w spotkaniu z Alaves zasłabł. Przerwa potrwa co najmniej trzy miesiące. - Lekarze robią co mogą, by moje serce było mocniejsze - mówi.

Tak jak pisał jeden z felietonistów barcelońskiego "Sportu" kłopoty klubu z Katalonii pogłębiły się w letnim oknie transferowym. Pogrążona w długach Barcelona oddała Leo Messiego i Antoine’a Griezmanna - dwóch najlepszych strzelców drużyny. W zamian zatrudniła graczy niechcianych gdzie indziej. Wypożyczony z Sevilli Luuk De Jong jest kompletnie nieprzydatny. Aguero choruje i jedynie Memphis Depay miewa lepsze momenty. W Lidze Mistrzów bramki jeszcze nie zdobył.

Dynamo - Barcelona. Czy zespół Lucescu się odważy?

Atak zespołu z Katalonii nie działa jak trzeba. W lidze hiszpańskiej Barcelona zdobyła 16 goli, w Champions League zaledwie jednego. Dziś będzie mógł zagrać Ansu Fati - wielka nadzieja klubu. Nastolatek wciąż wraca do formy po urazie, czterech operacjach i 10 miesiącach przerwy. Wreszcie zdrowy jest Ousmane Dembele, ale trener sięgnie po niego zapewne tylko w ostateczności. Kontuzjowany na Euro 2020 skrzydłowy nie zagrał w tym sezonie ani minuty.

O obronie Katalończyków też nie da się powiedzieć nic dobrego. Kto zastąpi kontuzjowanego Pique? Koeman postawiłby z pewnością na Clementa Lengleta, Sergi może posłać do gry Ronalda Araujo. Wychowanek wraca po urazie, którego doznał w meczu reprezentacji Urugwaju.

Barcelona jest dziś zespołem niestabilnym. Czy Dynamo będzie potrafiło to wykorzystać? Na Camp Nou mistrz Ukrainy zagrał bojaźliwie i zapłacił za to minimalną porażką. Dziś powinien mieć więcej odwagi. W trzech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów zespół Mircei Lucescu zdobył punkt (u siebie z Benficą), ale nie strzelił bramki. Ma niepowtarzalną szansę na przełamanie. Barca broni słabiutko.

Teoretycznie najmniej problemów jest w drugiej linii zespołu z Katalonii. Do gry wraca po urazie Frankie de Jong. Latem 2019 roku Barcelona zapłaciła za niego Ajaxowi 85 mln euro, by stał się liderem drużyny. Z każdym meczem tego sezonu odbierał jednak nadzieję kibicom. Na Camp Nou Holender nie jest nawet namiastką tego piłkarza, którym był w Amsterdamie.

Pomoc Barcelony osłabia kontuzja Pedriego, ale wzmacnia eksplozja Gaviego. Wobec kryzysu liderów i weteranów, odpowiedzialność za zespół muszą wziąć młodzi. Stawiając na czele pierwszej drużyny trenera rezerw Sergiego Barjuana prezes Joan Laporta liczył na to, że lepiej wykorzysta potencjał La Masii. Dzisiejszy mecz katalońskie media nazywają "finałem" - czyli grą o wszystko.

Dynamo - Barcelona. Gdzie obejrzeć mecz?

Zdjęcie Ousmane Dembele wraca do gry po kolejnej ciężkiej kontuzji. Czy Sergi Barjuan z niego skorzysta w Kijowie? / AFP