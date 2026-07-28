Dylemat w Poznaniu po 4:1 w Danii. Wszystko wyjaśni się już dobę wcześniej

Rok temu Lech Poznań też zaczynał - jako mistrz Polski - próbę historycznego wejścia do Champions League od drugiej rundy. Wtedy nastroje były nieco gorsze niż teraz, bo na starcie sezonu "Kolejorz" przegrał 1:2 z Legią Warszawa w Superpucharze, a później aż 1:4 z Cracovią w lidze. Tyle że rywala miał znacznie słabszego niż w tej edycji - Breidablik.

Przy Bułgarskiej nastąpiło przełamanie, Lech rozgromił mistrza Islandii aż 7:1, na rewanż leciał niemal jak na wycieczkę. Wtedy ważne znaczenia miała czerwona kartka dla rywala przy stanie 1:1.

W tym roku Lech wylosował znacznie gorzej, bo jednak futbol w Danii jest co najmniej na porównywalnym poziomie jak nasz, a takie kluby jak Broendby, FC Kopehaga czy FC Midtjylland w tych najważniejszych pucharach osiągały jednak trochę więcej. W tym roku niespodziewanie tytuł wpadł w ręce Aarhus GF. Większe obycie "Kolejorza" w pucharach wzięło górę, a może też i przygotowanie drużyny przez Nielsa Frederiksena, który przecież duński futbol zna jak mało kto. No i pomogła czerwona kartka dla bramkarza AGF Jespera Hansena, już przy stanie 1:0 dla gości. Skończyło się na 4:1, po stronie Poznaniaków trafili do siatki: Mikael Ishak, Patrik Walemark, Terry Yegbe i ponownie Walemark.

W tej sytuacji rewanż wydaje się być formalnością.

Lech Poznań - Aarhus GF. Stawką trzecia runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. I faza grupowa pucharów jesienią

W środę po godz. 19 albański sędzia Juxhin Xhaja da sygnał do kolejnych 90 minut rywalizacji, bo raczej trudno się spodziewać, by mecz mógł potrwać dłużej o dogrywkę. Choć Frederiksen, w swoim stylu, ostrzega przed zbytnim optymizmem. - Bo to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, musimy zagrać z pełnym skupieniem. Piłka widziała już takie przypadki, że nie takie straty były odrabiane. Musimy uniknąć sytuacji, by rywal uwierzył w podobną możliwość. Podstawą więc będą pokora i pełna koncentracja - zapewnia.

Jednocześnie Duńczyk sugeruje, że Lech nie stanie przed własnym polem karnym, byle obronić tę zaliczkę. - Radzimy sobie z piłkę lepiej niż bez niej. Taka też jest nasza organizacja gry, że lepiej czujemy się w ataku.

Ważne, by zagrać mądrze, bo też nie mamy potrzeby w każdej sytuacji atakowania wysokim pressingiem.

- Choć, co naturalne, będziemy starali się to wygrać - dodaje.

Niels Frederiksen (na dalszym planie) przechytrzył tydzień temu Jakoba Poulsena. Drugie starcie w środę MIKKEL BERG PEDERSEN/Ritzau Scanpix AFP

Lech wyciągnął wnioski z pierwszego spotkania, tak przynajmniej twierdzi szkoleniowiec. A choć wysoko wygrane, nie było wcale idealne. Także dlatego, że mistrz Danii uzyskiwał przewagę w bocznych sektorach, zwłaszcza po przechwytach. - Ile będzie zmian w składzie? Mam ten luksus, że mogę kilka takich jakościowych przeprowadzić. Chcę jednak wystawić najmocniejszą "11" na ten moment - przyznaje trener Lecha. W klubie nie zapadła jeszcze decyzja odnośnie ewentualnego przełożenia sobotniego spotkania z Wieczystą w Ekstraklasie, ale raczej do tego nie dojdzie. Pierwsze spotkanie w trzeciej rundzie, czy to LM, czy też LE, mistrz Polski i tak zagra w Poznaniu.

Jeśli "Kolejorz" zdoła obronić trzybramkową zaliczkę, w przyszłym tygodniu zmierzy się z lepszym z pary: Sabah Baku - Kuopion Palloseura. W Azerbejdżanie Sabas zdecydowanie dominował, ale wygrał tylko 1:0. We wtorek o godz. 17 zacznie się rewanż - w Finlandii.

Yannick Agnero (z lewej) znów powinien dostać szansę w meczu z AGF Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix AFP

Gdzie "Kolejorz" wolałby lecieć walczyć o rundę play-off Ligi Mistrzów? Z KuPS grał dwumecz w lutym, o miejsce w 1/8 finału Ligi Konferencji. Na wyjeździe wygrał 2:0, też pomogła czerwona kartka wśród rywali, w Poznaniu 1:0. I tu pojawia się dylemat.

- Nie badałem tak dokładnie sytuacji, także co do zmian w składach. Z KuPS już graliśmy. A Sabat oznacza bardzo długą podróż, zmianę stref czasowych i mecz w upale. W Finlandii to tylko godzina różnicy, ale też mecz na sztucznej trawie. Są więc plusy i minusy - przyznaje szkoleniowiec Lecha zapewniając jednak, że teraz na głowie ma spotkanie z Aarhus.

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Ewentualnego rywala Lech pozna albo we wtorek po godz. 19, gdy skończy się rewanż KuPS - Sabah, albo w środę po godz. 20, gdy zakończy się spotkanie Żalgirisu Kowno z KI Klaksvik. Ta druga opcja oznaczałaby walkę w Lidze Europy.

Pjedynek w Poznaniu zacznie się zaś w środę o godz. 19 - tekstowa relacja "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Mikael Ishak celebrujący gola Marcin Golba AFP





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