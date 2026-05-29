Pierwsze szlaki wiodące ku Puskas Arenie dało się zauważyć jeszcze w Polsce. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że za każdym rogiem terminalu lotniska w Balicach czaił się dumny fan Arsenalu w meczowym trykocie. Wielu londyńczyków obrało bowiem kierunek na Węgry z przesiadką na podkrakowskim porcie lotniczym. I nie zamierzało kryć się ze swoją klubową sympatią.

- Do Budapesztu? - zagadnąłem jednego z nich.

Odpowiedź była oczywista, a przy tym niosła ze sobą jeden prosty wniosek - PSG nie ma najmniejszych szans, by wznieć w sobotę "uszaty puchar". Paryżanie mają jednak zapewne w tym aspekcie zgoła odmienną optykę.

Budapeszt żyje finałem Ligi Mistrzów. Atrakcje z Polakiem w tle

Na lotnisku imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie atmosfera finału Ligi Mistrzów wisiała już w powietrzu gęstą mgłą. A o zbliżającym się święcie futbolu świadczyły nie tylko wszechobecne plakaty czy banery, lecz także liczni wolontariusze i reprezentanci UEFA, czekający na oficjeli i reprezentantów swoich sponsorów w hali przylotów. O co, jak o co, ale o ważne persony UEFA potrafi zadbać jak należy. Zwłaszcza, jeśli dostarczają one kolejne zera do jej bankowych kont. I koniec końców nic w tym zdrożnego.

Wyjście z lotniska w Budapeszcie Tomasz Brożek INTERIA.PL

Odpowiednio "zaopiekowani" mogą czuć się także kibice, którzy licznie zjechali do Budapesztu. Część z nich otwarcie deklaruje, że nie obejrzy samego finału na żywo z trybun. Przyjechała jednak do stolicy Węgier, by chłonąć atmosferę. A potem wspólnie świętować z braćmi po szalu wielki triumf.

Takie deklaracje złożyło kilku fanów Arsenalu, bo to głównie oni byli słyszalni na terenie Hősök Tere, czyli w tłumaczeniu na polski Placu Bohaterów, gdzie UEFA przygotowała specjalne miasteczko. Z ust londyńczyków niosły się przedmeczowe przyśpiewki, a niektórzy wciąż kontynuowali mistrzowską fetę, związaną z powrotem na tron w Premier League.

Wiemy, kim jesteśmy. Mistrzowie Anglii - oto kim jesteśmy

Rozwiń

A na przybyłych fanów czekało w niej wiele niespodzianek i atrakcji. Jedną z tych najbardziej obleganych był "Bar Legend", w którym autografy rozdawali były piłkarz między innymi Chelsea i Arsenalu Ashley Cole oraz znany dziennikarz Fabrizio Romano, którzy przy okazji chętnie pozowali do zdjęć.

Ashley Cole oraz Fabrizio Romano byli dostępni dla kibiców Tomasz Brożek INTERIA.PL

Poza tym sporym zainteresowaniem cieszyły się piłkarskie wyzwania. A jednym z nich było pokonanie bramkarza-robota, co - jak pokazała praktyka - wcale nie jest łatwą sztuką.

Na miejscu dostępny był także... profesjonalny barber (który zajmował się tylko zarostem, nie strzygąc włosów) oraz sklep z ligomistrzowymi pamiątkami. By jednak wejść na jego teren, trzeba było najpierw odstać swoje w długiej kolejce (przeskoczyć mogli ją znacząco wyłącznie posiadacze karty kredytowej sygnowanej przez jednego ze sponsorów), a następnie sięgnąć głęboko do kieszeni.

Kolejka do sklepu z pamiątkami z finału Ligi Mistrzów Tomasz Brożek INTERIA.PL

Dla przykładu: mała piłka to koszt 8 000 forintów węgierskich, co wedle obecnego kursu daje około 95 zł. Jej większy odpowiednik wyceniono już jednak na 19 500 forintów (232 zł), a oryginalną "meczówkę" na 58 000 forintów (692 zł).

Bogaty był także wybór części garderoby, jak choćby kapeluszy, czapek, szalików czy koszulek - zarówno pamiątkowych, jak i meczowych. Trykoty obu ekip dostępne były w cenie 45 000 forintów (537 zł).

Trykot Arsenalu Tomasz Brożek INTERIA.PL

W gablotach nie zabrakło także bardziej luksusowych memorabiliów, do jakich zaliczyć można miniatury pucharu, który trafi jutro w ręce kapitana zwycięskiej drużyny (50 000 forintów, czyli 596 zł) oraz zegarki z logiem Ligi Mistrzów wycenione na 100 000 forintów (1193 zł).

Zegarki dla fanów spragnionych ligomistrzowego luksusu Tomasz Brożek INTERIA.PL

Na terenie piłkarskiego miasteczka powstało również - a jakże - boisko piłkarskie. W piątkowe popołudnie zorganizowano na nim między innymi starcie drużyn, których kapitanami zostali legendy - Claude Makélélé oraz Theo Walcott.

Polski youtuber Qesek trafił do drużyny, którą poprowadził Claude Makélélé Tomasz Brożek INTERIA.PL

Oba zespoły najpierw rywalizowały w teście celności, mając za zadanie trafić w zawieszone w bramkach tarcze, a następnie rozegrały pokazowy mecz. W nim na samym starcie błysnął Polak - twórca internetowy znany jako Qesek. To on zdobył pierwszą bramkę we wspomnianym spotkaniu, wcześniej w pięknym stylu zakładając "siatkę" rywalowi, czym rozpoczął dwójkową akcję bramkową z jednym z partnerów.

Tak Qesek świętował zdobytą bramkę Tomasz Brożek INTERIA.PL

Najważniejsze były jednak nie gole, a dobra zabawa. W przeciwieństwie do tego, co czeka nas jutro na murawie Puskas Areny. Tam czeka nas już zażarta walka na śmierć i życie, choć elementy piłkarskiego show także będą jak najbardziej wskazane.

Z Budapesztu - Tomasz Brożek

Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport