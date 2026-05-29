Dwie legendy wróciły do gry. Tuż przed finałem LM. Polak zdobywcą pierwszej bramki
Finał Ligi Mistrzów czeka nas "dopiero" jutro. Ale w Budapeszcie już dzisiaj kotłuje się od sportowych emocji. Stolica Węgier zdaje się być w pełni gotowa na goszczenie historycznego dla siebie wydarzenia. Ślady starcia Arsenalu z PSG widać na każdym kroku, na ulicach roi się od kibiców (zwłaszcza tych z Anglii), a pod Puskas Areną już padają pierwsze gole. Na razie tylko w meczach pokazowych. A w jednym z nich błysnął Polak, rozwiązując worek z bramkami spotkaniu, w którym na boisko "wróciły" dwie legendy.
Pierwsze szlaki wiodące ku Puskas Arenie dało się zauważyć jeszcze w Polsce. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że za każdym rogiem terminalu lotniska w Balicach czaił się dumny fan Arsenalu w meczowym trykocie. Wielu londyńczyków obrało bowiem kierunek na Węgry z przesiadką na podkrakowskim porcie lotniczym. I nie zamierzało kryć się ze swoją klubową sympatią.
- Do Budapesztu? - zagadnąłem jednego z nich.
Odpowiedź była oczywista, a przy tym niosła ze sobą jeden prosty wniosek - PSG nie ma najmniejszych szans, by wznieć w sobotę "uszaty puchar". Paryżanie mają jednak zapewne w tym aspekcie zgoła odmienną optykę.
Budapeszt żyje finałem Ligi Mistrzów. Atrakcje z Polakiem w tle
Na lotnisku imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie atmosfera finału Ligi Mistrzów wisiała już w powietrzu gęstą mgłą. A o zbliżającym się święcie futbolu świadczyły nie tylko wszechobecne plakaty czy banery, lecz także liczni wolontariusze i reprezentanci UEFA, czekający na oficjeli i reprezentantów swoich sponsorów w hali przylotów. O co, jak o co, ale o ważne persony UEFA potrafi zadbać jak należy. Zwłaszcza, jeśli dostarczają one kolejne zera do jej bankowych kont. I koniec końców nic w tym zdrożnego.
Odpowiednio "zaopiekowani" mogą czuć się także kibice, którzy licznie zjechali do Budapesztu. Część z nich otwarcie deklaruje, że nie obejrzy samego finału na żywo z trybun. Przyjechała jednak do stolicy Węgier, by chłonąć atmosferę. A potem wspólnie świętować z braćmi po szalu wielki triumf.
Takie deklaracje złożyło kilku fanów Arsenalu, bo to głównie oni byli słyszalni na terenie Hősök Tere, czyli w tłumaczeniu na polski Placu Bohaterów, gdzie UEFA przygotowała specjalne miasteczko. Z ust londyńczyków niosły się przedmeczowe przyśpiewki, a niektórzy wciąż kontynuowali mistrzowską fetę, związaną z powrotem na tron w Premier League.
Wiemy, kim jesteśmy. Mistrzowie Anglii - oto kim jesteśmy
A na przybyłych fanów czekało w niej wiele niespodzianek i atrakcji. Jedną z tych najbardziej obleganych był "Bar Legend", w którym autografy rozdawali były piłkarz między innymi Chelsea i Arsenalu Ashley Cole oraz znany dziennikarz Fabrizio Romano, którzy przy okazji chętnie pozowali do zdjęć.
Poza tym sporym zainteresowaniem cieszyły się piłkarskie wyzwania. A jednym z nich było pokonanie bramkarza-robota, co - jak pokazała praktyka - wcale nie jest łatwą sztuką.
Na miejscu dostępny był także... profesjonalny barber (który zajmował się tylko zarostem, nie strzygąc włosów) oraz sklep z ligomistrzowymi pamiątkami. By jednak wejść na jego teren, trzeba było najpierw odstać swoje w długiej kolejce (przeskoczyć mogli ją znacząco wyłącznie posiadacze karty kredytowej sygnowanej przez jednego ze sponsorów), a następnie sięgnąć głęboko do kieszeni.
Dla przykładu: mała piłka to koszt 8 000 forintów węgierskich, co wedle obecnego kursu daje około 95 zł. Jej większy odpowiednik wyceniono już jednak na 19 500 forintów (232 zł), a oryginalną "meczówkę" na 58 000 forintów (692 zł).
Bogaty był także wybór części garderoby, jak choćby kapeluszy, czapek, szalików czy koszulek - zarówno pamiątkowych, jak i meczowych. Trykoty obu ekip dostępne były w cenie 45 000 forintów (537 zł).
W gablotach nie zabrakło także bardziej luksusowych memorabiliów, do jakich zaliczyć można miniatury pucharu, który trafi jutro w ręce kapitana zwycięskiej drużyny (50 000 forintów, czyli 596 zł) oraz zegarki z logiem Ligi Mistrzów wycenione na 100 000 forintów (1193 zł).
Na terenie piłkarskiego miasteczka powstało również - a jakże - boisko piłkarskie. W piątkowe popołudnie zorganizowano na nim między innymi starcie drużyn, których kapitanami zostali legendy - Claude Makélélé oraz Theo Walcott.
Oba zespoły najpierw rywalizowały w teście celności, mając za zadanie trafić w zawieszone w bramkach tarcze, a następnie rozegrały pokazowy mecz. W nim na samym starcie błysnął Polak - twórca internetowy znany jako Qesek. To on zdobył pierwszą bramkę we wspomnianym spotkaniu, wcześniej w pięknym stylu zakładając "siatkę" rywalowi, czym rozpoczął dwójkową akcję bramkową z jednym z partnerów.
Najważniejsze były jednak nie gole, a dobra zabawa. W przeciwieństwie do tego, co czeka nas jutro na murawie Puskas Areny. Tam czeka nas już zażarta walka na śmierć i życie, choć elementy piłkarskiego show także będą jak najbardziej wskazane.