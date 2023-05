Dwa grzmoty w hicie Ligi Mistrzów, ale rozstrzygnięcia brak. Wszystko wyjaśni rewanż

To, co wydarzyło się w samej końcówce meczu, stało się już legendarne. Rodrygo zdobył dwie bramki w 90. i 91. minucie, doprowadzając tym samym do dogrywki. W niej kropkę nad "i" postawił natomiast Karim Benzema, który ustalił wynik na 3:1. Do finału awansowali więc "Królewscy" - i wygrali całe rozgrywki.