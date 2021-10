Pięć najbliższych dni będzie miało dla Realu i Barcelony tak samo wielką wagę. Po sensacyjnej porażce na Santiago Bernabeu z mołdawskim Sheriffem Tyraspol, drużyna Carlo Ancelottiego znalazła się na musiku w Lidze Mistrzów. Jeszcze nie ma dramatu, nikt nie bije na alarm, sprawa awansu z grupy nie stanęła na ostrzu noża. Wszystko może się jednak zmienić dziś w Kijowie, gdzie Królewscy mierzą się z wicemistrzem Ukrainy.

Szachtar - Real. Królewscy liczą na Benzemę

Przed rokiem Szachtar pokonał Real w fazie grupowej dwa razy. W dodatku grając "młodzieżowym" składem, bo wielu podstawowych graczy chorowało podczas pandemii. Mimo wszystko Królewscy i tak wygrali grupę, a potem zaszli aż do półfinału Ligi Mistrzów przegrywając z Chelsea. Szachtar był w fazie grupowej dopiero trzeci i grał w Lidze Europy. Odpadł z Romą w 1/8 finału.

Dziś faworytem znów są Królewscy. To zespół, który w trudnych chwilach powstaje jak Feniks z popiołów. Real mocno lansuje Karima Benzemę do Złotej Piłki. I bardzo liczy dziś na swoją największą gwiazdę. Z dziewięcioma golami 33-letni Francuz przewodzi liście najlepszych strzelców ligi hiszpańskiej. Gra w Realu 13. sezon, a jeszcze nigdy nie zdobył trofeum pichichi. W Lidze Mistrzów Benzema zdobył jednego gola, przeciw Sheriffowi, który jednak nie dał Realowi punktów.

Szachtar - Real. Ancelotti i jego 4-3-3

Do gry wraca lewy obrońca Ferland Mendy. "Marca" awizuje go do podstawowego składu na Szachtar. Nacho zagra z prawej strony, Militao i Alaba w środku. Ancelotti mówi, że Królewscy muszą grać w systemie 4-3-3. Trójka pomocników to od lat w Realu standard: Kroos, Modric i Casemiro. Wygrywali ze sobą Ligę Mistrzów trzykrotnie. Mimo upływu lat są w klubie gwarancją jakości i odpowiedzialności. Mecz z Szachtarem wymaga jednego i drugiego. Porażka lub remis w Kijowie potwierdziłyby obawy przed prestiżowym starciem z Barceloną w niedzielę na Camp Nou.

W ataku Vinicius Jr ma być wsparciem dla Benzemy. Obok uniwersalny Fede Valverde - podaje "Marca". Ancelotti ma kilka opcji w ofensywie: Marco Asensio, Lucas Vazquez, Rodrygo, Mariano. Kontuzjowani są tradycyjnie Bale, Hazard i Carvajal, a także Jovic, Isco i Ceballos.

Najbliższe dni będą równie kluczowe dla Barcelony. Jutro na Camp Nou gra z mistrzem Ukrainy Dynamem Kijów o przetrwanie w Lidze Mistrzów. Musi wygrać, by marzyć o awansie z grupy. W niedzielę podejmie Real, do którego traci dwa punkty w ligowej tabeli. Do niedzieli obaj hiszpańscy giganci mają wiele do wygrania, i tak samo dużo do stracenia. Sezon niedawno wystartował, a już Real i Barcelona grają finały - jak nazywają Hiszpanie mecze decydujące o losach trofeów.

Gdzie oglądać mecze Realu?

Pojedynek Szachtar Donieck - Real Madryt w Lidze Mistrzów pokaże Polsat Sport Premium 3 od godziny 21. Niedzielny hit w lidze hiszpańskiej z Barceloną transmitować będzie Eleven Sports 1 o 16.10, studio wystartuje o 12.00.



Dariusz Wołowski





Zdjęcie Karim Benzema / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images