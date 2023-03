Piłkarska Europa z zapartym tchem odliczała godziny do wielkiego hitu Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a PSG. Na Allianz Arenie bramki zdobywali tylko mistrzowie Niemiec i to oni zameldowali się w ćwierćfinale prestiżowych rozgrywek. To oznacza, że batalia o Puchar Europy toczyć się będzie już bez Kyliana Mbappe i Lionela Messiego! Tymczasem w Londynie ekipa Tottenhamu nie dała rady przełamać heroicznej defensywy AC Milan. Zobacz skróty środowych meczów 1/8 finału Champions League.