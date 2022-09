Duża klasa Erlinga Haaland. Jego zachowanie wychwyciła kamera

Bundesliga Dlaczego Erling Haaland nie trafił do Bayernu? Dyrektor sportowy zabrał głos

Zespół Manchesteru City kończył przygotowania do meczu. Piłkarze zdejmowali bluzy dresowe, które zbierał pracownik klubu zajmujący się sprzętem. Układał je w torbie, by zanieść do prania. Większość piłkarzy angielskiego klubu po prostu rzucała mu niechlujnie bluzy, a pracownik starał się je wyłapać w ferworze. Jedyny Norweg Erling Haaland zamiast rzucać mu ubranie jak ochłap podszedł i po prostu podał mu je do ręki.

Klasowe zachowanie Norwega został wychwycone przez kamery i pokazane w mediach społecznościowych.

Erling Haaland to zawodnik, który kosztował Manchester City fortunę. Walczący o najwyższe laury w Europie angielski klub zapłacił za niego 60 mln euro - za taka sumę norweska gwiazda przyszła tu z Borussii Dortmund. Norweg już strzela sporo bramek - w siedmiu meczach Premier League ma ich już na koncie jedenaście. W Lidze Mistrzów zdobył trzy w dwóch spotkaniach.

