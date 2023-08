Duńskie media jednogłośne po meczu z Rakowem. "Horror" i "piszemy historię"

Tak więc Raków musiał w rewanżu odrabiać straty. Długo nic z tego nie wynikało, a sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy gola dla gospodarzy uderzeniem z dystansu strzelił Denis Vavro . "Medalikom" udało się w końcówce doprowadzić do wyrównania , po trafieniu rezerwowego Łukasza Zwolińskiego , ale na więcej już nie starczyło czasu.

FC Kopenhaga zagra drugi raz z rzędu w Lidze Mistrzów

O co chodzi? Ten klub awansował do fazy grupowej tych rozgrywek już po raz szósty, ale został pierwszym zespołem z Danii, któremu ta sztuka udała się dwa razy z rzędu .

"Dagbladet Politiken" w swojej relacji zaznacza, że co prawda to Sparta Praga w poprzedniej rundzie sprawiła Kopenhadze więcej kłopotów niż Raków, bo do rozstrzygnięcia tamtej rywalizacji potrzebne były nawet rzuty karne, ale po wyrównującym golu dla częstochowian końcówka meczu na wyprzedanym stadionie Parken była emocjonująca.