Duński rywal Rakowa Częstochowa dokonał niemożliwego. Poda kibiców do sądu

To cios dla FC Kopenhaga, co klub wyraźnie podkreślił. I postanowił tak tej sprawy nie zostawiać. Zwłaszcza, że to może nie być koniec kar, bowiem jeśli takie przypadki by się nadal zdarzały, UEFA zapowiedziała jeszcze poważniejsze sankcje. Już teraz odwieszona została kara warunkowo zawieszona po meczu z Borussią Dortmund w poprzednim sezonie.

FC Kopenhaga przeprasza kibiców przed Rakowem

Dyrektor Jacob Lauesen poinformował, że FC Kopenhaga zidentyfikowała sprawców użycia środków pirotechnicznych. Jedna jest już w rękach służb, pozostałe właśnie są namierzane. Gdy to się stanie, FC Kopenhaga rozpocznie wobec nich dochodzenie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Sprawa ma trafić do sądu, a ten może orzec astronomiczne odszkodowania dla winowajców.

- Zostaliśmy pozbawieni wsparcia kibiców w ważnym meczu, kluczowym dla nas. To znaczy, że odpalenie środków pirotechnicznych było działaniem na szkodę klubu i tak to traktujemy. Jednocześnie to działanie podnoszące ryzyko prowadzenia przez nas działalności sportowej i biznesowej z racji możliwych dalszych kar, aż do zamknięcia stadionu włącznie - mówi dyrektor Jacob Lauesen. Przeprosił on jednocześnie wszystkich kibiców FC Kopenhaga, którzy chcieli udać się na mecz do Polski, a nie mogli tego zrobić, mimo że niczym nie zawinili i przestrzegają zasad.