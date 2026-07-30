Duńczycy świętują w Poznaniu. To był kluczowy moment. Trener wskazał bez wahania

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Lech Poznań w brutalny sposób został odarty z marzeń o Lidze Mistrzów. "Kolejorz" roztrwonił wysoką zaliczkę z pierwszego meczu w Aarhus i ostatecznie odpadł po rzutach karnych już na etapie 2. rundy eliminacji. Duńczycy nie ukrywali swojej radości, a trener zespołu Jakob Poulsen wskazał dwa kluczowe momenty rewanżowego spotkania.

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Trener Aarhus nie ukrywał swojej radości po wyeliminowaniu Lecha PoznańJakub KaczmarczykPAP

Lech Poznań wygrał pierwszy mecz z Aarhus 4:1 i to na wyjeździe. Wydawałoby się, że mistrzom Polski nie może stać się krzywda na własnym stadionie. Tymczasem drużyna z Danii po 90 minutach prowadziła 3:0 i doprowadziła do dogrywki. Po dwóch godzinach gry było 4:1 na przyjezdnych, a o awansie decydowała seria rzutów karnych. Lepiej wykonywali je zawodnicy Aarhus.

Trener zespołu Jakob Poulsen nie krył wielkiego zadowolenia po spotkaniu na stadionie w Poznaniu.

Jeśli musisz odrobić trzybramkową stratę, to potrzebujesz znakomitego meczu. To jest oczywiście bardzo trudne. Natomiast sądzę, że występ mojej drużyny był wybitny. Zawodnicy zrealizowali plan na to spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Pokazali dużą intensywność i udowodnili, że porażka poniesiona w pierwszym meczu była trochę za wysoka
powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Duńczycy świętują w Poznaniu. Trener wskazał kluczowe momenty meczu z Lechem

Poulsen przypomniał, że pierwszy mecz potoczył się pechowo dla jego podopiecznych, którzy kończyli spotkanie w osłabieniu. Jednocześnie zaznaczył, że "rewanż był sprawiedliwy".

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- Kluczowe było to, że zawodnicy mieli taką wiarę. Nadal musisz jednak zaprezentować się dobrze na boisku i poczuć grę. Zobaczyliśmy w pierwszych 20 minutach, że przeciwnicy nie zdominowali nas i możemy z nimi rywalizować oraz tworzyć sobie okazje. To buduje pewność siebie i wszystko wówczas przychodzi łatwiej. Oczywiście trzeba jeszcze zdobywać bramki, co nam się udało - dodał Poulsen.

43-letni szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport wskazał dwa przełomowe momenty spotkania. - Od początku wierzyłem w to, że możemy odrobić straty, ale potrzebowaliśmy bramek. Zdobyliśmy drugiego gola 35 minut przed końcem regulaminowego czasu gry, co mogło wprowadzić nerwowość w grze rywali. Dodatkowo muszę wspomnieć o bramce młodego piłkarza z Islandii na 4:1. Wydaje mi się, że to były dwa kluczowe momenty - powiedział.

Aarhus w 3. rundzie eliminacji LM zmierzy się z Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz. Lech z kolei będzie walczyć w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem mistrzów Polski będzie Klaksavik.

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