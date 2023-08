Duńczycy przed meczem z Rakowem Częstochowa: Na szczęście nie gramy z Legią

Raków Częstochowa przystępuje do meczu z Duńczykami świadom tego, że ma świetną passę nie tylko w tym sezonie eliminacji Ligi Mistrzów , ale w całych europejskich pucharach. Dotąd przecież częstochowianie nie przegrali meczu u siebie, a z pucharów eliminowały ich jedynie KKA Gent w 2021 roku i Slavia Praga w 2022 roku.

Duńczycy uważają, że FC Kopenhaga - wtorkowy rywal Rakowa Częstochowa w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów - to właśnie zespół tego pokroju jak KAA Gent i Slavia Praga, zatem też powinien sobie poradzić. - Od czasów Solbakkena zespół FC Kopenhaga nie był w tak dobrej sytuacji dyspozycji - uważają tutejsze media i dodają, że Raków Częstochowa to zespół dość dziwny. Niby mistrz kraju, a nie gra nawet na swoim stadionie (mecz odbędzie się w Sosnowcu, gdzie pierwszy raz zabrzmi hymn Ligi Mistrzów). Ponadto jest to ekipa, która chociaż zdobyła mistrzostwo, wciąż nie przez wszystkich w Polsce jest poważana.