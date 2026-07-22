Lech Poznań drugi rok z rzędu próbuje sforsować bramy Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie się nie udało. Teraz podopieczni Nielsa Frederiksena zrobili wiele, aby wygrać pierwszych z trzech dwumeczów. We wtorkowy wieczór "Kolejorz" zmierzył się na wyjeździe z mistrzem Danii - Aarhus GF i triumfował 4:1. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Mikael Ishak, Terry Yegbe oraz dwie Patrik Walemark.

- Za tydzień w Poznaniu będziemy musieli dokończyć to, co zaczęliśmy tutaj w Danii. Patrzyłem na to starcie pozytywnie. Mam wrażenie, że gola strzeliliśmy w momencie, kiedy byliśmy trochę bardziej cofnięci, ale wyszła nasza jakość przy tej sytuacji na 1:0. Później graliśmy z przewagą jednego zawodnika i nieźle kontrolowaliśmy to, co się działo na murawie. Oczywiście mogliśmy jeszcze efektywniej kontrolować to, co się działo na boisku. Patrzymy jednak na wynik końcowy i jest on z naszej perspektywy naprawdę bardzo dobry - mówił po meczu trener Lecha, który w końcu rywalizował ze swoimi rodakami.

Duńczycy odarci z marzeń. Tak nazwali Lecha Poznań

W Danii podsumowano mecz jednoznacznie, a Lecha nazwano "polskim gigantem". - Do Randers nie przyjechał przypadkowy rywal. Lech w dwóch ostatnich sezonach, prowadzony przez Nielsa Frederiksena, dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski. Trudno było więc oczekiwać, że AGF odniesie zwycięstwo, ale porażka 1:4 była zdecydowanie zbyt wysoka - czytamy na stronie ekstrabladet.dk.

Dziennikarze podkreślili, że dla Frederiksena mecz był "z wielu względów wyjątkowym doświadczeniem". - Po drugiej stronie znajdował się asystent trenera AGF, Markus Uglebjerg, który w sezonie 2024/25 pełnił funkcję asystenta właśnie w Lechu pod wodzą Frederiksena. Był to interesujący pojedynek szkoleniowców, z którego Frederiksen wyszedł zwycięsko i w pełni zasłużenie - dodano.

Portal bt.dk z kolei podkreśla wprost, że "marzenia o awansie do Ligi Mistrzów można odłożyć w czasie". - Przed rewanżem AGF jest w trudnym położeniu. Jeśli duński zespół odpadnie z eliminacji Ligi Mistrzów to nadal będzie miał szansę na grę w fazie ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji - dodano na pocieszenie.

Rewanżowy mecz pomiędzy Lechem, a Aarhus odbędzie się w środę (29 lipca) o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań. Przed jego zespołem teraz starcie w eliminacjach LM Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech Poznań po raz kolejny zawalczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Mikael Ishak Monika Wantoła INTERIA.PL





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