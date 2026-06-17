Duńczycy już straszą Lecha. Oto ich "tajna broń". Padło konkretne nazwisko

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Obecnie cały piłkarski świat ekscytuje się mundialem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Niebawem jednak do gry wrócą kluby. Ambitne cele ma między innymi Lech Poznań, który drugi sezon z rzędu powalczy o Ligę Mistrzów. Na "dzień dobry" podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się z Aarhus GF. Nie jest to wymarzony rywal. Dodatkowo Duńczycy już wysłali sygnał do Wielkopolski. W swoich szeregach mają "tajną broń".

Piłkarz Aarhus GF w niebieskiej koszulce z logo Superbet oraz mężczyzna na żółtym stadionowym fotelu.
Aarhus GF zmierzy się z Lechem na start eliminacji Ligi Mistrzów. Trener Duńczyków ma "tajną broń"Lukasz Gdak / Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhotoEast News

Polscy kibice nie mają wątpliwości, że Lech Poznań na start eliminacji do Ligi Mistrzów mógł trafić zdecydowanie lepiej. Aarhus GF jest w stanie postawić się złotym medalistom niedawno zakończonej PKO BP Ekstraklasy. "Tu nie ma się co szykować na miękkie lądowanie w Lidze Europy, to trzeba wygrać i iść dalej" - przyznał jednak stanowczo były rzecznik PZPN Zbigniew Koźmiński, który wierzy w awans "Kolejorza" do dalszej fazy zmagań.

"Losowanie tragiczne? Nie uważam, jeżeli chce się grać z PSG, Interem czy Barceloną, to nie można pękać przy takich przeciwnikach" - to z kolei słowa Zbigniewa Bońka. A co słychać w Danii? Tam także rozpoczynają się pierwsze analizy. Wypowiadają się nie tylko eksperci, ale też członkowie drużyny. Wszyscy już teraz są szalenie zmotywowani. "Jestem zadowolony, że trafiliśmy na silnego rywala, w dodatku z ogromnym stadionem" - oznajmił dla telewizji DR obrońca Frederik Tinganger.

Aarhus GF podekscytowany rywalizacją z Lechem Poznań. Oto ich as w rękawie

Polska Agencja Prasowa spisała także wypowiedź trenera nadchodzących oponentów najlepszej drużyny PKO BP Ekstraklasy 2025/26. "Wylosowaliśmy bardzo silnego rywala lecz my jako mistrzowie kraju też nie jesteśmy byle kim i widzę nie tylko wyrównane szanse, lecz także możliwości" - ocenił. To jednak nie wszystko. W sztabie wspomnianego szkoleniowca znajduje się człowiek, który posiada cenną wiedzę o ekipie ze stolicy Wielkopolski.

"To Markus Uglebjer, który do niedawna był asystentem trenera Lecha Poznań Nielsa Frederiksena. Zamierzamy jego wiedzę wykorzystać w maksymalny sposób" - wyjaśnił Jakob Poulsen, chwaląc się swoją "tajną bronią". Do pierwszego meczu między polską a duńską drużyną w Skandynawii pozostał mniej niż miesiąc, bo zaplanowano go na 21 lub 22 lipca. Rewanż tydzień później na Enea Stadionie w Poznaniu. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

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