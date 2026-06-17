Duńczycy już straszą Lecha. Oto ich "tajna broń". Padło konkretne nazwisko

Polscy kibice nie mają wątpliwości, że Lech Poznań na start eliminacji do Ligi Mistrzów mógł trafić zdecydowanie lepiej. Aarhus GF jest w stanie postawić się złotym medalistom niedawno zakończonej PKO BP Ekstraklasy. "Tu nie ma się co szykować na miękkie lądowanie w Lidze Europy, to trzeba wygrać i iść dalej" - przyznał jednak stanowczo były rzecznik PZPN Zbigniew Koźmiński, który wierzy w awans "Kolejorza" do dalszej fazy zmagań.

"Losowanie tragiczne? Nie uważam, jeżeli chce się grać z PSG, Interem czy Barceloną, to nie można pękać przy takich przeciwnikach" - to z kolei słowa Zbigniewa Bońka. A co słychać w Danii? Tam także rozpoczynają się pierwsze analizy. Wypowiadają się nie tylko eksperci, ale też członkowie drużyny. Wszyscy już teraz są szalenie zmotywowani. "Jestem zadowolony, że trafiliśmy na silnego rywala, w dodatku z ogromnym stadionem" - oznajmił dla telewizji DR obrońca Frederik Tinganger.

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Polska Agencja Prasowa spisała także wypowiedź trenera nadchodzących oponentów najlepszej drużyny PKO BP Ekstraklasy 2025/26. "Wylosowaliśmy bardzo silnego rywala lecz my jako mistrzowie kraju też nie jesteśmy byle kim i widzę nie tylko wyrównane szanse, lecz także możliwości" - ocenił. To jednak nie wszystko. W sztabie wspomnianego szkoleniowca znajduje się człowiek, który posiada cenną wiedzę o ekipie ze stolicy Wielkopolski.

"To Markus Uglebjer, który do niedawna był asystentem trenera Lecha Poznań Nielsa Frederiksena. Zamierzamy jego wiedzę wykorzystać w maksymalny sposób" - wyjaśnił Jakob Poulsen, chwaląc się swoją "tajną bronią". Do pierwszego meczu między polską a duńską drużyną w Skandynawii pozostał mniej niż miesiąc, bo zaplanowano go na 21 lub 22 lipca. Rewanż tydzień później na Enea Stadionie w Poznaniu. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Mikael Ishak z Lecha Poznań Lukasz Gdak East News

Jakob Poulsen, trener Aarhus GF KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NURPHOTO AFP

Niels Frederiksen Grzegorz Wajda East News





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