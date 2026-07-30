Drużyna Puchacza czekała na Lecha. Kubeł zimnej wody. "Bez sensu"

- Jesteśmy bardzo rozczarowani, że dzisiaj nie wspięliśmy na ten poziom, którego od siebie oczekujemy, szczególnie z piłką przy nodze. Wiele razy powtarzałem, że w drugiej rundzie mierzymy się z bardzo silnym przeciwnikiem. Potrafili zepchnąć nas do obrony. Nie zmienia to faktu, że rozczarowanie jest ogromne. Powinniśmy być w stanie obronić zaliczkę z pierwszego meczu - mówił na konferencji prasowej rozgoryczony Niels Frederiksen.

Jego drużyna roztrwoniła zaliczkę z pierwszego spotkania (4:1). W Poznaniu po 90 minutach przegrywała 0:3. W dogrywce impuls dał Filip Jagiełło, który trafił do siatki. Ale Aarhus nie miało zamiar się zatrzymywać. Mistrzowie Danii doprowadzili do rzutów karnych, w których wygrali 4:3 i wyrzucili "Kolejorza" z kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Puchacz skomentował kompromitację Lecha. Już czekał w 3 rundzie el. Ligi Mistrzów

Gdyby nie środowa kompromitacja, w trzeciej rundzie eliminacji Lech zmierzyłby się z Sabah Baku. W zespole z Azerbejdżanu na co dzień występuje Tymoteusz Puchacz. 15-krotny reprezentant Polski w programie na kanale "Meczyki" odniósł się do niechlubnego wyczynu Lecha, którego jest wychowankiem.

- Mam wrażenie, że czasami w Polsce przeceniamy pewne rzeczy. Za szybko się podniecamy. I to jest bez sensu. Powinniśmy twardo stąpać po ziemi, zawsze. Nie podniecać się małymi rzeczami (...) Pycha kroczy przed upadkiem i tak czasami jest. Nie mówię o tym, że trzeba było się obawiać Aarhus przed dwumeczem, ale już do mnie dochodziły głosy od niektórych dziennikarzy, jak to się Lech po nas nie przejedzie. Czasami warto skupić się na tym, co jest przed tobą i grać, a nie myśleć siedem kroków do przodu, takie mam wrażenie - rozpoczął.

Oprócz tego 27-latek próbował znaleźć przyczyny blamażu przedstawiciela Ekstraklasy, dla którego domknięcie dwumeczu z Duńczykami miało być formalnością.

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- Nie ma co się doszukiwać dziury. Nic nikt mądrego nie wymyśli, moim zdaniem. Ten jeden mecz na sto się wydarzył. Ja nie sądzę, że ten Aarhus był o tyle lepszy od Lecha. Lech powinien to przejść, a nie przeszedł - mówił, dodając również, że gdybyLuis Palma czy Mikael Ishak wykorzystali swoje okazje, scenariusz byłby zupełnie inny. Zdaniem Puchacza nie ma także co winić pionu sportowego "Kolejorza", który na papierze - ściągając nowych zawodników jako uzupełnienie doświadczonego zespołu - zrobił wszystko prawidłowo.

Teraz w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów wspomniane Sabah Baku z Polakiem w składzie zmierzy się z mistrzami Danii. Za to Lech na tym samym etapie kwalifikacji Ligi Europy zagra z KÍ Klaksvík.

Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru Michal Dubiel AFP

Lech Poznań - Aarhus Jakub Kaczmarczyk PAP

Tymoteusz Puchacz Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News





Denis Shapovalov - Rodrigo Pacheco Mendez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport