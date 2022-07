Druga runda eliminacji Ligi Mistrzów w Polsce. Są ceny biletów

Spośród polskich miast Łódź ma największe doświadczenie w organizacji meczów z udziałem Ukraińców. Na początku czerwca na stadionie przy al. Unii odbyły się mecze tego zespołu w ramach Ligi Narodów z Armenią i Irlandią.

- W organizację takiego spotkania jest zaangażowana masa ludzi. Dostaliśmy gruby podręcznik od UEFA i trzeba było zrobić wszystko jak w instrukcji - mówił Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN i prezes ŁZPN. - W przypadku eliminacji Ligi Mistrzów te procedury nie są aż tak sztywne, ale swoje trzeba zrobić.

350 tys. zł za organizację meczu

W organizację spotkania zaangażowanych jest aż pięć podmiotów. Oprócz Dynama i ŁKS, także PZPN, Łódzki Związek Piłki Nożnej i Miejska Arena Kultury i Sportu, zarządca stadionu. Wszyscy podzielili się w różnym zakresie obowiązkami. Koszty organizacji meczu, które pokryje ukraiński klubu powinny zamknąć się w okolicach 350 tys. zł. Sam wynajem stadionu to 60 tys. zł.

- To nie chodzi tylko o pieniądze, bo zarobek z tego dla ŁKS nie będzie zbyt wielki. Bardziej o promocję Łodzi. Już podczas meczów reprezentacji było słychać o mieście, a to jest niepoliczalne - podkreśla Kaźmierczak. - Teraz do Łodzi przyjedzie kilka tysięcy kibiców Fenerbahce, którzy tu spędza tu dzień lub dwa i zostawią pieniądze.

Cztery sektory dla fanów Fenerbahce

Za pośrednictwem strony internetowej ŁKS można już kupować bilety na spotkanie Dynamo - Fenerbahce. Ceny wejściówek w zależności od sektora wahają się od 40 do 60 zł. Podczas meczów reprezentacji na trybunach było ponad 10 tysięcy kibiców, głównie Ukraińców. Teraz poza emigrantami z objętego wojną krajem, na meczu powinni pojawić się też fani Fenerbahce. I to nie tylko z Turcji, ale też z Niemiec, w których mniejszość turecka liczy około 3 mln osób. Dla kibiców zespołu ze Stambułu przeznaczono cztery sektory.

Zespół z Ukrainy do walki o Ligę Mistrzów przygotowywał się ostatnio w Szwajcarii. We wtorek rozgrał dwa sparingi z Olympique Lyon. W rywalizacji słabszych zespołów Dynamo wygrało 3-1. Kiedy na boisko wyszli podstawowi zawodnicy, Francuzi wygrali 3-0.

Gwiazdy na stadionie ŁKS

W kadrze Dynama nie brakuje reprezentantów Ukrainy - w Łodzi byli np. Serhij Sydroczuk, Ołeksandr Karawajew, Wiktor Cygankow, Mykoła Szaparenko, Ilja Zabarnyj, Denys Popow, Ołeksandr Syrota czy Hrehorij Buszczan. Do tego w kadrze jest polski kadrowicz Tomasz Kędziora i słoweński Benjamin Verbić.

W Fenerbahce zabraknie Mesuta Ozila, który rozstał się z klubem. Będą za to m. in. Luiz Gustavo (Niemcy), Enner Valencia (Ekwador), Attila Szalai (Węgry), Miha Zajc (Słowenia), Diego Rossi (Urugwaj) i kilku reprezentantów Turcji. Najwyżej wyceniany jest bramkarz Altay Bayindir, Rossi i Koreańczyk Kim Min-Jae.