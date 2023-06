Droga na szczyt. Jak Szymon Marciniak został najlepszym sędzią na świecie?

Szymon Marciniak już w sobotę po raz kolejny w tym sezonie zapisze się na kartach historii. Polak poprowadzi finał Ligi Mistrzów , w którym zmierzą się Manchester City i Inter Mediolan . Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i wyrównanie, a zatem będzie bardzo wymagające do sędziowania. Właśnie dlatego, UEFA sięgnęła po najlepszego sędziego, którym jest Polak. Polak, który 21 lat temu rozpoczął swoją sędziowską przygodę, która z czasem ewoluowała do miana kariery.

Ten, chcąc udowodnić swoją rację, podniósł rzuconą rękawicę i właśnie w ten sposób Szymon Marciniak w wieku 21 lat stał się sędzią. Początkowo łączył granie z prowadzeniem spotkań, lecz po kilku latach zdał sobie sprawę, że nie ma to większego sensu i czas skupić się na poważnym traktowaniu już nie przygody, a kariery sędziowskiej.

Szymon Marciniak wykorzystał swój moment. Niesamowita kariera Polaka

Szymon Marciniak swoją przygodę z gwizdkiem rozpoczął w czasach, gdy Kolegium Sędziów PZPN przeżywało ogromny kryzys, związany z wychodzącą na jaw aferą korupcyjną. Wielu arbitrów zostało odsuniętych od środowiska i skazanych za swoje naganne zachowania i przekupstwa. Afera korupcyjna zrobiła olbrzymie czystki wśród sędziów, przez co pojawiło się wiele ‘wakatów’ na wyższych szczeblach. Jasne stało się, że młodzi adepci sędziowania będą mieć wielką szansę, aby szybko awansować na szczebel centralny i piąć się w górę w strukturach Kolegium Sędziów.

Młodzi sędziowie zaczęli coraz pewniej i śmielej wykorzystywać swoje szanse, awansując rok w rok do wyższych klas rozgrywkowych. Jednym z nich był właśnie Szymon Marciniak , który po niespełna siedmiu latach od zakończenia kursu, zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. 28-letni Marciniak swój pierwszy mecz w Ekstraklasie poprowadził 18 kwietnia 2009 roku, gdy w 24. kolejce GKS Bełchatów mierzył się z Odrą Wodzisław Śląski.

Początki kariery Szymona Marciniaka na międzynarodowym szczeblu. UEFA zauważyła potencjał Polaków

Po dwóch latach sędziowania z sukcesami w najwyższej klasie rozgrywkowej, PZPN zgłosił Szymona Marciniaka na arbitra międzynarodowego. Tym samym Polak od 2011 roku zaczął swoją karierę w strukturach UEFA i FIFA . W czerwcu 2015 roku Szymon Marciniak prowadził finał EURO U21 , a miesiąc później Komisja Sędziowska UEFA awansowała Polaka do klasy UEFA Elite - grona 25 najlepszych arbitrów, którzy prowadzą najważniejsze mecze międzynarodowe rozgrywane w Europie.

Kariera Szymona Marciniaka z sezonu na sezon coraz bardziej się rozwijała. UEFA zaczęła obdarowywać Polaka coraz większym zaufaniem, dając mu coraz trudniejsze i bardziej prestiżowe mecze do prowadzenia. Rok po awansie do najwyższej grupy sędziów, Marciniak znalazł się w gronie arbitrów, którzy poprowadzili mecze na EURO 2016 we Francji. Polski zespół sędziowski został wyznaczony na trzy mecze, w tym 1/8 finału.