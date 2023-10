Dreszczowiec w grupie Lewandowskiego. Odrobili dwa gole, a później wygrali

W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegrany został niesamowity mecz. Royal Antwerpia do przerwy prowadził z Szachtarem Donieck aż 2:0, a mimo to przegrał to spotkanie. Ukraińcy rozegrali znakomitą drugą połowę i ostatecznie zwyciężyli 3:2, dzięki czemu na poważnie włączyli się do walki o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To znakomite spotkanie zostało rozegrane w ramach grupy H, gdzie gra również FC Barcelona Roberta Lewandowskiego.