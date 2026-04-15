Liverpool F.C. nie ma za sobą udanego sezonu - liczne wahania formy i trwająca długimi okresami niemoc sprawiła, że "The Reds" najprawdopodobniej zakończą sezon bez ani jednego trofeum. Najprawdopodobniej, bowiem wciąż mają matematyczne, ale naprawdę wątłe szanse na wygranie Premier League - krótko mówić, musiałby się tu zdarzyć futbolowy cud niespotykany nigdy wcześniej w historii.

Jeśli mowa zaś o pucharach, to zespół z Anfield 14 kwietnia odpadł z ostatniego z nich - z Ligi Mistrzów, gdzie w ćwierćfinale podopieczni Arne Slota dwukrotnie ulegli obrońcom tytułu z Paris Saint-Germain.

Hugo Ekitike z poważnym urazem po meczu Liverpool - PSG. Media: Nie zagra już w tym roku

Jakby jednak było mało złych wieści dla LFC, to w 31. minucie rewanżu z "Les Parisiens" boisko musiał opuścić przymusowo Hugo Ekitike, czołowy strzelec drużyny, który doznał kontuzji. Uraz od samego początku wyglądał na poważny i nie krył tego sam menedżer Liverpoolu.

"Źle to wygląda, ale nie mamy jeszcze pewności, co się stało" - mówił na gorąco, zaraz po meczu Slot cytowany przez oficjalny serwis klubu. Nazajutrz "L'Equipe" przedstawiło tymczasem nowe informacje ws. zawodnika i... sprawa zdaje się być fatalna.

Według francuskiego dziennika Ekitike miał bowiem zerwać prawe ścięgno Achillesa, a tego typu problem praktycznie na pewno wyeliminuje go z udziału w mistrzostwach świata 2026, na które praktycznie na pewno dostałby powołanie od selekcjonera Didiera Deschampsa. Mało jednak tego.

"Będzie musiał poddać się operacji. Zabieg taki dla profesjonalnego piłkarza, w najlepszym przypadku, oznacza dziewięć miesięcy pauzy przed powrotem na boisko" - stwierdził cytowany przez "L'Equipe" dr Nicolas Baudrier, specjalista chirurgii ścięgien i więzadeł stawu skokowego. Jeśli to wszystko się wypełni, to 23-latka zobaczymy z powrotem w akcji najprędzej na początku przyszłego roku...

MŚ 2026: Francja podejdzie do turnieju jako jeden z kandydatów do zdobycia pucharu

Reprezentacja Francji w fazie grupowej mundialu zmierzy się z Irakiem, Norwegią oraz Senegalem. "Les Bleus" jako wicemistrzowie globu z poprzedniej imprezy rangi MŚ uchodzą obecnie za jednych z faworytów do zdobycia pucharu. Nawet jednak jeśli sięgną po trofeum, to najwyraźniej zrobią to bez pomocy Hugo Ekitike.

Hugo Ekitike, napastnik Liverpoolu

Hugo Ekitike z Liverpool FC

Piłka Ligi Mistrzów FRANCK FIFE AFP

