Dramat w Madrycie. Gwiazdor Realu padł na murawę. Nosze wkroczyły do akcji

Rafał Sierhej

Real Madryt w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów mierzył się z Benficą. "Królewscy" podchodzili do tego spotkania z przewagą jednego gola. W 71. minucie całe Santiago Bernabeu zamarło. Na murawę z wysokości spadł bowiem Raul Asencio. Hiszpan ostatecznie został zniesiony na noszach.

Ratownicy medyczni w pomarańczowych kamizelkach niosą nosze z poszkodowanym, obok znajduje się osoba z torbą medyczną Champions League. W tle widać trybuny stadionowe wypełnione kibicami.
Raul Asencio znoszony na noszachPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Raul Asencio od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją przeciążeniową kości piszczelowej. W związku z tym w ostatnim czasie Hiszpan musiał zrobić sobie krótką przerwę, którą wykorzystał na mały zabieg. Wrócił do gry w miniony weekend, ale z Osasuną zaprezentował się bardzo słabo.

Mimo tego Alvaro Arbeloa wysłał go do boju na mecz rewanżowy Ligi Mistrzów z Benficą na Santiago Bernabeu. Ten występ skończył się dla niego w 71. minucie, ale nie z powodu samej decyzji Arbeloi a dramatycznych scen, których byliśmy świadkami po zderzeniu z Eduardo Camavingą.

Asencio padł na murawę jak rażony piorunem. Błyskawicznie zajęli się nim medycy Realu Madryt, którzy przez dobre pięć minut oceniali stan zdrowia środkowego obrońcy. Ostatecznie wezwano nosze, Asencio założono kołnierz ortopedyczny i ostatecznie zniesiono z boiska. Wszedł za niego David Alaba.

Raul Asencio
Raul AsencioAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
