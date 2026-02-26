Dramat piłkarza Realu. Cisza na stadionie, a teraz nocny komunikat ze szpitala

Mecz pomiędzy Realem Madryt, a Benfiką Lizbona obfitował w wielkie emocje. Stawką był awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W 14. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Rafa Silva, ale 120 sekund później mieliśmy już remis za sprawą trafienia Aureliena Tchouameniego. "Królewscy" decydujący cios zadali pod koniec meczu.

"W 80. minucie swego gola zaś doczekał się i Vinicius Junior. Brazylijczyk, obsłużony kapitalnym, długim podaniem ze strony Valverde przeprowadził szalony rajd w stronę bramki i strzałem po ziemi pokonał bramkarza rywali - było 2:1" - relacjonował na łamach Interii Paweł Czechowski.

Opuścił boisko na noszach, a teraz takie wieści. Piłkarz Realu przemówił

Dziewięć minut wcześniej doszło jednak do dramatycznych scen. Raul Asencio zderzył się z Eduardo Camavingą. Obrońca Realu padł na murawę i błyskawicznie zajęli się nim medycy. Ostatecznie opuścił plac gry z założonym kołnierzem ortopedycznym.

- To było mocne uderzenie i przede wszystkim widok, jak opuszczał boisko na noszach. Wszystkim nam ścisnęło żołądki. Ale wygląda na to, że nie będzie to nic groźnego - mówił w pomeczowym wywiadzie dla Movistar+ trener Realu, Alvaro Arbeloa.

Asencio w szpitalu przeszedł szczegółowe badania, a po wszystkim nadał komunikat prosto z lecznicy.

Dziękuję za wszystkie wiadomości ze wsparciem. Skończyło się tylko na strachu! Przechodzimy do kolejnej rundy

Hiszpańskie media informują, że obrońca Realu jeszcze w nocy miał zostać wypisany ze szpitala do domu.

Przed Realem teraz ligowy mecz z Getafe. Zaplanowano go na poniedziałek (2 marca), godz. 21:00.

Dramatyczny upadek Raula Asencio w meczu Real Madryt - Benfica Lizbona PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Piłkarz Realu opuścił murawę na noszach THOMAS COEX AFP

