Dramat kluczowego gracza Barcelony w arcyważnym meczu. Niestety, Hiszpanie już to ogłosili

Pierwsze starcie FC Barcelona i Newcastle United - wówczas na St. James' Park - zakończyło się remisem 1:1 a to oznaczało, że rewanżowa konfrontacja tych drużyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów z pewnością przyniesie wiele emocji.

Rywalizacja ta faktycznie od samego początku przyniosła wiele interesujących zwrotów akcji - wynik został otworzony już w 6. minucie przez Raphinhę, a w ogólnym rozrachunku do końca pierwszej połowy padło pięć goli. Po zmianie stron zaś do siatki - i to dwukrotnie - trafiał m.in. Robert Lewandowski.

Eric Garcia kontuzjowany. Ważna postać Barcelony wypadła z gry podczas hitu Ligi Mistrzów

Wśród wielu dobrych dla "Barcy" wieści była jednak i jedna mniej przyjemna - z murawy w trybie, można rzec, awaryjnym, zszedł w 22. minucie Eric Garcia, którego zastąpił Ronald Araujo. Hiszpańskie media dość szybko podały, co prawdopodobnie stało się Hiszpanowi.

Rozwiń

Jak poinformował Alonso Gomez z Cadena SER Garcia miał doznać nawrotu niedawnej kontuzji ścięgna udowego, która wykluczyła go już z gry w pierwszym spotkaniu z NU oraz z ligowego meczu z Sevillą.

Eric Garcia znowu poza grą? Barcelona zagra jeszcze jeden mecz przed przerwą reprezentacyjną

Całkiem prawdopodobnym jest więc, że gracz opuści w najbliższy weekend starcie z Rayo Vallecano w Primera Division, natomiast swoistym szczęściem z perspektywy Barcelony jest to, że potem czekać nas będzie przerwa reprezentacyjna.

Naturalnie jednocześnie powodów do zadowolenia nie będzie tu mieć Luis de la Fuente, selekcjoner hiszpańskiej kadry, który zapewne nie będzie ryzykował powoływani Garcii na najbliższe zgrupowanie. "La Furia Roja" zagra w końcówce marca towarzysko z Serbią oraz Egiptem.

Mimo braku konkretnej stawki, dla Hiszpanów są to o tyle istotne występy, że stanowią swoisty sprawdzian przed zbliżającym się mundialem 2026. Wszelkie warianty z udziałem Erica Garcii będzie można więc przetestować dopiero bliżej daty startu turnieju.

Eric Garcia (z prawej) MIGUEL RIOPA AFP

Eric Garcia MARCEL VAN DORST AFP

Trening piłkarzy Newcastle przed spotkaniem Ligi Mistrzów. WIDEO ANAHI ARADAS / AFPTV / AFP AFP