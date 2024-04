Dramat gwiazdora Manchesteru City. Guardiola ujawnił, co się wydarzyło

Już na etapie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów kibice dostali przedwczesny finał. Za taki trzeba bowiem uznać dwumecz między Realem Madryt i Manchestrem City. Oba te zespoły typowano do bezpośredniej rywalizacji o tytuł w meczu finałowym. Pierwsze starcie tego dwumeczu odbywało się na Santiago Bernabeu.

Trzeba przyznać, że emocji było nawet więcej niż można było oczekiwać. Pierwszą połowę Real wygrał 2:1 po niesamowitym powrocie, a drugą Manchester City po dwóch zjawiskowych golach. To ostatecznie dało wynik 3:3 i przed rewanżem nic nie jest jasne.

City bez gwiazdora. Guardiola ujawnił powody

Goście, dla których remis na wyjeździe jest z pewnością korzystnym rezultatem, musieli radzić sobie bez znajdującego się ostatnio w wybornej formie Kevina de Bruyne. Genialny Belg był przewidziany do gry w pierwszym składzie, ale dopadły go nagłe problemy zdrowotne. Po spotkaniu Guardiola na konferencji prasowej zdradził, co się wydarzyło.