Dlatego trzeba być z drużyną do końca! Ci fani wyszli za wcześnie z Bernabeu

Paweł Czechowski Liga Mistrzów

Mecze takie, jak środowe starcie Realu Madryt z Manchesterem City jasno pokazują, że ze swoją drużyną trzeba być do końca. Ci kibice "Królewskich", którzy opuścili Santiago Bernabeu przed 90. minutą spotkania mogą tylko mocno żałować - gdy usłyszeli, że Rodrygo zdobył gola na 1-1, próbowali wrócić na obiekt, ale raczej niewielu się to udało. Fani, którzy stracili zbyt szybko wiarę w swój klub, byli zmuszeni co najwyżej do oglądania reszty potyczki na telefonach - lub poprzez prześwity w bramach stadionu. Ich zachowanie zostało uchwycone przez kamery, a nagrania błyskawicznie rozeszły się po sieci.

Zdjęcie Real Madryt w wielkim stylu awansował do finału Ligi Mistrzów. Niektórzy kibice jednak zbyt szybko przestali wierzyć w swoich ulubieńców / Jonathan Moscrop / Contributor / YouTube MARCA / Getty Images