Dlatego Real Madryt wygrywa? Jego piłkarz zdradził sekret z szatni

Radosław Nawrot Liga Mistrzów

Toni Kroos z Realu Madryt po meczu z Manchesterem City ujawnił, co zrobił trener Carlo Ancelotti w przerwie między regulaminowym czasem gry i dogrywką. Zwrot szkoleniowca ku najbardziej doświadczonym graczom Realu miał doprowadzić do tego, że Królewscy wygrali z Anglikami mecz niemal nie do wygrania.

Zdjęcie Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt / East News