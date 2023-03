Hymn "You'll Never Walk Alone" na Estadio Santiago Bernabéu

Słynna melodia "You'll Never Walk Alone" to nieodzowny element wieczorów na Anfield. Po wyeliminowaniu Liverpoolu z tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów Real zaskoczył niejednego kibica, decydując się zagrać hymn "The Reds" po środowym meczu. Choć na pierwszy rzut oka mogło się to wydawać prowokacją, w rzeczywistości gest był oznaką głębokiego szacunku.