Demolka, 4:0 w niespełna 40 minut. Lech Poznań poznał rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów

Tydzień temu mistrz Albanii był bliżej wyjazdu do Polski i starcia z Lechem, pokonał na swoim stadionie islandzki Breidablik 1:0. I w pewnym sensie byłą to niespodzianka. W rewanżu na Kópavogsvöllur Wyspiarze załatwili sprawę bardzo szybko. Breidablik zaaplikował Egnatii cztery trafienia już w pierwszej połowie, a później dołożył kolejne. Wygrał rewanż 5:0 i to właśnie mistrz Islandii będzie przeciwnikiem "Kolejorza" w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie tych drużyn - w przyszły wtorek w Poznaniu.