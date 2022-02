Dokładnie 8 marca 2012 roku Sporting Lizbona po raz ostatni grał u siebie z Manchesterem City i właśnie wtedy "Biało-Zieloni" cieszyli się z zaskakującego zwycięstwa, które jak się później okazało dało awans do kolejnej fazy zmagań. Mało kto spodziewał się zwycięstwa portugalskiego zespołu w meczu 1/16 Ligi Europy nad faworyzowanymi "Obywatelami".



Dla Manchesteru City, który wcześniej zajął trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów był to nieudany sezon w europejskich pucharach, natomiast Sporting który od początku sezonu rywalizował w LE dotarł do półfinału rozgrywek, w którym okazał się gorszy w dwumeczu od Athletiku Bilbao. Tym razem Sporting zagra z City w Lidze Mistrzów. Czy przed rewanżem będzie w korzystnej sytuacji, jak dekadę temu?





Sporting - Manchester City. Powrót do sezonu 2011/12

W sezonie 2010/2011 Sporting Lizbona zajął w lidze portugalskiej trzecie miejsce, ustępując FC Porto i Benfice. To oznaczało, że w kolejnym sezonie "Biało-Zieloni" przystąpili do rozgrywek Ligi Europy. W fazie grupowej tych rozgrywek Sporting okazał się najlepszy z dwunastoma punktami, wyprzedzając włoskie Lazio o trzy "oczka".



W starciu 1/32 w Lidze Europy portugalska ekipa trafiła na Legię Warszawa, z którą wyszarpała remis w stolicy Polski 2-2. W rewanżowym meczu Sporting wygrał na własnym terenie 1-0 po bramce strzelonej w końcowych minutach meczu. Tym samym Sporting awansował do 1/8 Ligi Europy, gdzie trafił na Manchester City.



Kampania 2010/2011 to początek bardzo dobrego okresu Manchesteru City w Premier League w XXI wieku. "Obywatele" zajęli wówczas trzecie miejsce, ustępując jedynie Manchesterowi United i Chelsea. Do tego wyniku poprowadził City Carlos Tevez, który strzelił 20 bramek w sezonie.

"Obywatele" w sezonie 2011/12 rywalizowali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Powrót po wielu dekadach do zmagań najwyżej rangi w europejskim futbolu nie był udany dla Manchesteru City, który zajął trzecie miejsce za Bayernem Monachium i Napoli. "Obywatele" uzyskali dziesięć punktów i mieli tylko "oczko" mniej od włoskiej ekipy, która awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ekipa City przystąpiła zatem do rywalizacji w 1/32 LE, gdzie zmierzyła się z inną portugalską drużyną - FC Porto, z którą wygrała w dwumeczu 6-1 (2-1 i 4-0).

Sporting - Manchester City. Sensacyjne zwycięstwo portugalskiego zespołu

Manchester City przyjechał do Lizbony na mecz ze Sportingiem w ramach 1/16 Ligi Europy w roli zdecydowanego faworyta. Był to pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami w ówczesnej kampanii. "Obywatele" mieli w swoim składzie takie tuzy jak: Sergio Aguero, Edin Dżeko czy David Silva. Sporting w swoich szeregach nie posiadał tak głośnych nazwisk jak City, a skład opierał się przede wszystkim na rodzimych zawodnikach oraz graczach z Ameryki Południowej.



Na Estadio Jose Alvalade, czyli obiekcie Sportingu Lizbona zasiadło na trybunach 34 371 widzów. Nie wszyscy zgromadzeni kibice byli zapewne w stanie uwierzyć w zwycięstwo swojej drużyny nad ekipą, w którą zostało wpompowane wiele milionów funtów, by ta walczyła o sukcesy nie tylko w Anglii, ale i na europejskich salonach. Pieniądze jednak nie grają, a zweryfikowała to murawa.



W pierwszej połowie spotkania Sporting i Manchester City grały zachowawczo, a widzowie na stadionie i przed telewizorami nie byli świadkami spektakularnych okazji bramkowych. Obie ekipy nie chciały iść w otwartą wymianę ciosów.



Szczęście uśmiechnęło się do Sportingu tuż po przerwie. Gospodarze mieli rzut wolny w 51. minucie, a piłkę w pole karne posłał Matias Fernandez. Tam najlepiej w polu karnym zachował się brazylijski obrońca "Biało-Zielonych" Xandao, który piętą skierował futbolówkę do siatki po niefortunnej interwencji Joe Harta. Była to najprawdopodobniej najważniejsza bramka w karierze Brazylijczyka.



Wówczas City ruszyło mocniej do przodu i swoje szanse na wyrównanie mieli Aleksandar Kolarov, Mario Balotelli i Sergio Aguero, lecz ich strzały niebyły precyzyjne. Sporting prowadzony przez Ricardo Sa Pinto zachował czyste konto i mógł cieszyć się ze skromnego zwycięstwa 1-0. W rewanżu Manchester City wygrał u siebie 3-2, ale dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe do Sporting wyeliminował potentanta.

Sporting - Manchester City. Wyniki bezpośrednich meczów

15.03.2012 Manchester City - Sporting 3-2

8.03.2012 Sporting - Manchester City 1-0

24.07.2010 Manchester City - Sporting 2-0



Sporting - Manchester City. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Mecz Sporting Lizbona - Manchester City w ramach 1/8 finału można odbędzie się we wtorek 16 lutego. Spotkanie Sporting - Manchester City rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21.00. Transmisję meczu Sporting - Manchester City można obejrzeć w tv na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz online live stream na Polsat Box Go. Dzisiaj także mecz PSG - Real Madryt. Sprawdź jakie mecze odbędą się w 1/8 finału Ligi Mistrzów TUTAJ.

