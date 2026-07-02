Decyzja Polaków sprawiła Ukraińcom ogromny problem. Szukają nowego miejsca

W poprzednim sezonie Szachtar Donieck swoje spotkania w europejskich pucharach rozgrywał na stadionie Wisły Kraków. Taki wybór spowodował, że aż dwa polskie kluby zaliczyły w Lidze Konferencji najmniej oczywiste wyjazdy ze wszystkich możliwych. Były to Legia Warszawa w fazie ligowej oraz Lech Poznań w play offach.

Ukraińcy finalnie dotarli aż do 1/2 finału rozgrywek, gdzie musieli uznać wyższość angielskiego Crystal Palace. Szachtar dodatkowo wywalczył mistrzostwo Ukrainy, co daje mu bezpośrednią przepustkę do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Klub z Ukrainy tych spotkań jednak na pewno nie rozegra w Polsce. Spore poruszenie wywołał komunikat właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego, który ogłosił, że jego klub nie będzie brał udziału w organizacji meczów Szachtara na Synerise Arenie Kraków.

Kraków odmówił Szachtarowi Donieck. Ukraińcy szukają nowej lokalizacji na mecze Ligi Mistrzów

Takie stanowisko polskiej strony sprawia, że Szachtar musi szukać nowego miejsca do rozgrywania domowych spotkań w europejskich pucharach. Powrót na Ukrainę ze względu na toczące się działania wojenne wciąż jest wykluczony.

Według ukraińskich mediów faworytem przez długi czas była opcja niemiecka. Argumentowano to bardzo dobrą infrastrukturą stadionową oraz możliwością dostępu wielu ukraińskich kibiców do tych spotkań. Zdaniem BBC z kolei Szachtar rozpoczął rozmowy z londyńskim Brentford FC.

Głos w sprawie zdecydował się zabrać szkoleniowiec mistrza Ukrainy Arda Turan. Turek w rozmowie z Kafa Sports, cytowany przez portal "sport.ua", wskazał cztery lokalizację, które Szachtar w tym momencie rozpatruje.

Oprócz wspomnianego obiektu Brentfordu są to również stadiony dwóch innych klubów z Londynu - Chelsea i Fulham. W grze pozostaje także Hamburg, gdzie Szachtar już w przeszłości rozgrywał mecze europejskich pucharów.

Drużyna Szachtara aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Słowenii, gdzie trwają przygotowania do nowego sezonu. Działacze mistrza Ukrainy nie mają już wiele czasu na sfinalizowanie negocjacji z nowym najemcą stadionu. Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów jest zaplanowana na 8-10 września.

Zawodnicy Szachtara Donieck Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Arda Turan Michal Dubiel/REPORTER East News

Synerise Arena Kraków WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS East News





"Łabędzi śpiew wspaniałego pokolenia". Tak radzi sobie reprezentacja Belgii na mundialu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport